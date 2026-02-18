Ocho empresas pujan por las áreas petroleras cedidas por YPF en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – La empresa estatal Terra Ignis, conducida por Maximiliano D’Alessio, cerró el pasado viernes la convocatoria para buscar socios privados que quieran explotar las áreas petroleras y gasíferas cedidas por YPF. El saldo, al menos en los papeles, arroja ocho empresas interesadas cuyos nombres el Gobierno aún mantiene bajo estricto hermetismo.

Lo cierto es que la próxima semana comenzará el desfile de privados por las oficinas oficiales. Allí deberán completar la documentación societaria y, lo más importante, presentar sus planes de inversión para las áreas Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego. La provincia busca quien ponga el capital para una explotación que la estatal no puede afrontar en soledad.

En una maniobra de optimización, la gestión provincial decidió revertir dos fracciones del área Tierra del Fuego. Se trata de sectores sin “prospectos productivos viables”. La lógica es clara: reducir gastos estructurales y soltar lastre para concentrar los esfuerzos donde realmente hay potencial de sacar crudo y gas, evitando dilapidar recursos en suelo estéril.

- Publicidad -

Mientras YPF avanza con el abandono de pozos, Terra Ignis inició una compulsa para tareas de remediación. El dato crítico es que la provincia carece de infraestructura para la disposición de residuos petroleros, un faltante histórico que ahora prometen subsanar con la creación de un área específica para sanear las costas del norte fueguino.

YPF debe definir qué pasará con sus empleados directos para que Terra Ignis los absorba. Aunque se habla de un universo de 500 puestos de trabajo en Río Grande, la compañía reconoció ante la Legislatura que solo emplea de forma directa a 36 personas; el resto queda a la deriva de lo que decidan las contratistas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)