Gobierno convocó a gremios docentes a paritaria el 20 de febrero

(Rawson – OPI Chubut) – El gobierno de Chubut convocó a los gremios docentes a una reunión de paritarias para el próximo 20 de febrero en Rawson, tras haber suspendido el encuentro previsto a inicios del mes.

Así lo confirmaron desde la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), quienes recibieron la notificación de la Secretaría de Trabajo.

El encuentro se realizará a las 14 horas en la sede del Ministerio de Educación donde prevé la participación del titular de la cartera, José Luis Punta.

ATECH informó que “hay convocatoria a Paritaria. Tal como planteamos desde que asumimos. Las discusiones salariales se deben dar en el ámbito paritario. Estamos convencidos que los y las docentes necesitamos paritaria abierta y permanente. Por una recomposición salarial sostenida y progresiva”. (Agencia OPI Chubut)