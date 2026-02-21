El dólar oficial perforó la barrera de los $1.400 y marcó su nivel más bajo desde octubre

- Publicidad -

En el cierre de la semana, el mercado cambiario registró un movimiento que rompe la inercia de los últimos meses. El dólar oficial minorista perforó la barrera de los $1.400 para la venta, situándose en su nivel más bajo desde mediados de octubre. Esta dinámica se replicó en el segmento mayorista, donde la divisa acumula un descenso mensual cercano al 4%.

La autoridad monetaria convalidó una cesión de $15 en el mayorista, que operó a $1.374. Sin embargo, este retroceso no fue gratuito para la estabilidad del sistema: la brecha contra el techo de la banda cambiaria (fijado en $1.595,93) saltó al 16,2%, alcanzando un máximo no visto desde el 3 de julio de 2025.

Radiografía de las pizarras y el mercado de futuros

El comportamiento de los distintos tipos de cambio y las expectativas de los operadores muestran un escenario de reajuste bajista en el corto plazo:

Dólar BNA : La cotización en el Banco Nación se ubicó en $1.395 .

: La cotización en el se ubicó en . Dólar Tarjeta : Con el recargo del 30% impositivo, el valor para consumos en el exterior quedó en $1.833 .

: Con el recargo del impositivo, el valor para consumos en el exterior quedó en . Promedio BCRA : El valor medio entre entidades financieras privadas cerró en $1.410,57 .

: El valor medio entre entidades financieras privadas cerró en . Dólar Blue : En las cuevas de la city, el informal acompañó la tendencia oficial cayendo a $1.430 .

: En las cuevas de la city, el informal acompañó la tendencia oficial cayendo a . Dólares Financieros: El MEP retrocedió un 0,3% hasta los $1.404,31, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo estable en $1.447,09.

Por su parte, el mercado de futuros ya está “priceando” la continuidad de este proceso. Los contratos anotaron bajas generalizadas de hasta el 1,3%, con una proyección de cierre para fines de febrero de $1.386,5 para el tipo de cambio mayorista. Este optimismo financiero contrasta con la presión que ejerce una brecha en ascenso, que históricamente ha sido la antesala de correcciones bruscas en la balanza de pagos. (Agencia OPI Santa Cruz)