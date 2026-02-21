Torres licitó pluvial de 15 mil millones en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(Comodoro Rivadavia/OPI Chubut) – El gobernador de Chubut encabezó en Comodoro Rivadavia la apertura de sobres para la Licitación Pública 06/25 correspondiente a la construcción del conducto pluvial de descarga al mar. La obra, proyectada para la zona sur de la ciudad, cuenta con un presupuesto oficial de 15.842.217.605,19 pesos y un plazo de ejecución de 540 días corridos. El proyecto técnico contempla la instalación de 1.300 metros de conductos de hormigón armado de grandes dimensiones, extendiéndose desde la intersección de las avenidas Chile y Roca hasta el barrio Stella Maris.

La ejecución de este pluvial representa el rescate de un proyecto que fue licitado y adjudicado en administraciones anteriores sin que se llegara a concretar el inicio de los trabajos. Según la información oficial, el financiamiento de la obra será afrontado en partes iguales por el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. El esquema de costos actual refleja el impacto de la postergación histórica de una infraestructura considerada crítica para evitar las inundaciones que afectan recurrentemente a los barrios Juan XXIII y sectores aledaños de la zona sur.

Durante el acto oficial, Torres enfatizó que la falta de ejecución previa generó un perjuicio directo a la ciudadanía y cuestionó que las obras no se realizarán en periodos donde el precio del barril de petróleo superaba los 120 dólares. El mandatario provincial vinculó la viabilidad actual del proyecto a una gestión de austeridad y transparencia, contrastando la situación con los incumplimientos de gestiones pasadas. Para el control del desarrollo de los trabajos, el Ejecutivo anunció la implementación de un sistema digital de trazabilidad que permitirá la auditoría del avance de obra en tiempo real.

El despliegue de la infraestructura pluvial atravesará las calles La Nación, Francisco Behr y Casimiro Pella, con secciones de hormigón que alcanzan los 3,50 por 2,90 metros en su tramo final. El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, junto al intendente Othar Macharashvili, participaron de la apertura de sobres donde se presentaron las empresas oferentes. El proyecto finaliza con una obra de descarga al mar diseñada para una vida útil de 50 años, integrando cámaras de inspección y sumideros para el escurrimiento de las aguas superficiales de las cuencas urbanas implicadas. (Agencia OPI Chubut)