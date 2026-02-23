Alarma estadística por la alta prevalencia de drogas en las escuelas secundarias de la provincia

- Publicidad -

(Ushuaia/OPI TdF) – Los datos oficiales del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) acaban de soltar un mazazo sobre la realidad social de la isla. Mientras el discurso oficial se pierde en anuncios de ocasión, las estadísticas confirman que el 27% de los estudiantes secundarios en Tierra del Fuego ya consumió marihuana.

Lo cierto es que esta cifra no es un número más, sino que coloca a la provincia en el podio nacional del consumo adolescente. Con casi uno de cada tres alumnos de entre 13 y 17 años admitiendo el contacto con el cannabis, el distrito supera por diez puntos el promedio del país, que se ubica en el 17%.

Puertas adentro de las escuelas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, la normalización del consumo avanza a pasos agigantados. La trama real indica que la prevalencia fueguina es un 60% más alta que la media nacional, dejando atrás incluso a distritos críticos como CABA y Provincia de Buenos Aires.

La gestión de las políticas preventivas queda bajo la lupa ante la evidencia de que los jóvenes fueguinos acceden con mayor facilidad a las sustancias. No se trata solo de seguridad, sino de una falla sistémica en las carteras de Salud y Educación para contener la demanda en una etapa de desarrollo crítico.

Especialistas advierten que este escenario dispara riesgos directos en la salud física y mental, afectando la memoria y la toma de decisiones. Mientras el Estado provincial no articule estrategias comunitarias reales, el costo de esta desatención lo seguirán pagando las familias y el futuro de la juventud local. (Agencia OPI Tierra del Fuego)