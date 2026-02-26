ATE Santa Cruz hará un paro de 48 horas de auxiliares de la Educación

- Publicidad -

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz informó que realizará un paro de 48 horas este jueves 26 y viernes 27 de febrero en el sector de los auxiliares de la Educación en reclamo de apertura de paritarias y recomposición salarial.

El principal gremio que nuclea a los estatales de la administración central en la provincia reclama que el gobierno de Claudio Vidal reabra las paritarias para discutir salarios, un nuevo convenio colectivo sectorial para los auxiliares de la Educación y el pase a planta permanente de aquellos agentes que estén en condiciones de alcanzar la estabilidad laboral.

Además, ATE señaló que pedirán aumento de los adicionales y el pago de los reencasillamientos adeudados a los agentes. (Agencia OPI Santa Cruz)