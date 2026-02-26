El dólar mayorista saltó a $1.408 tras la decisión del Tesoro de liberar pesos al mercado

- Publicidad -

Tras casi dos meses de letargo bajo el nuevo esquema cambiario, la calma del mercado se rompió este jueves. El Dólar mayorista cerró en $1.408 para la venta, alcanzando su nivel más alto desde el 9 de febrero. Pese a la narrativa oficial de control, la brecha respecto al techo de la banda de flotación ya se ubica en un 14%.

La causa de este movimiento no es externa, sino una consecuencia directa de la estrategia de la cartera económica. Al no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación, el Tesoro evitó absorber la totalidad de los vencimientos. Esta inyección de liquidez “sobrante” presionó a la baja las tasas cortas e incentivó, casi de inmediato, una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El efecto derrame en los dólares financieros

La falta de instrumentos de absorción en pesos no solo afectó al segmento mayorista, donde se operaron más de u$s213 millones, sino que alteró las cotizaciones paralelas que el Gobierno intenta mantener a raya.



El Dólar MEP trepó un 0,6% para ubicarse en $1.433,96 .

trepó un para ubicarse en . El Contado con Liquidación (CCL) subió un 1% hasta los $1.479,57 .

subió un hasta los . En contrapartida, el Dólar blue registró una baja de $10 , cerrando en $1.450 .

registró una baja de , cerrando en . La caución en pesos a un día operó con una tasa nominal anual del 17,9%.

Aunque el Tesoro logró colocar u$s150 millones del nuevo Bonar 27 (AO27) con una fuerte demanda de u$s868 millones, el “rollover” de la deuda en pesos fue del 93%. Para los operadores de la plaza, este excedente de pesos liberados redujo momentáneamente el atractivo del carry trade.

El mercado ya “pricea” un escenario de mayor tensión para el cierre del mes. Los contratos de dólar futuro, que operaron un volumen de u$s1.386 millones , proyectan que el tipo de cambio mayorista se mantendrá en los $1.408 hacia fines de febrero. Sin una absorción monetaria eficiente, la estabilidad prometida queda sujeta a la fragilidad del diferencial de tasas. (Agencia OPI Santa Cruz)