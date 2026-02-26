Sobreseyeron a Omar Zeidán por denuncias en su contra por parte de Aníbal Fernández cuando se hizo cargo de YCRT

- Publicidad -

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 9, notificó a Omar Zeidán ex interventor de YCRT en el gobierno de Mauricio Macri que fue sobreseído por la justicia en relación a la causa N° 1099/2020 , caratulada “ZEIDAN, Omar Faruk y otros s/defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y otros”

La denuncia presentada por Aníbal Fernández en 2020 contra su predecesor, Omar Zeidán, marcó un punto crítico en la gestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Se centró fundamentalmente en presuntas maniobras de corrupción, malversación de fondos y contrataciones irregulares durante la administración de Cambiemos (PRO).

El Contexto de la Denuncia

Al asumir como interventor en el año 2020, Aníbal Fernández ordenó una auditoría que, según su presentación, reveló un esquema de “vaciamiento” y beneficios indebidos a terceros. La denuncia fue radicada bajo la sospecha de que se habrían desviado millones de pesos destinados a la operatividad de la mina.

Uno de los ejes principales de la denuncia fue la contratación de cursos de capacitación que, según la denuncia, nunca se realizaron o se pagaron a precios exorbitantes a fundaciones vinculadas a la gestión de ese entonces.

Se cuestionaron múltiples contrataciones que evitaron los procesos de licitación pública, beneficiando a empresas específicas sin justificación técnica.

Fernández denunció que la gestión de Zeidán dejó a la empresa en una situación de “parálisis operativa” a pesar de haber recibido partidas presupuestarias significativas.

El monto estimado del daño al patrimonio público que supuestamente había a la empresa por la gestión de Omar Zeidán, ascendía a cientos de millones de pesos en aquel momento.

Omar Zeidán, por su parte, siempre sostuvo que la denuncia fue una “persecución política” destinada a tapar la ineficiencia de la nueva gestión. La justicia avanzó en la investigación de los convenios con fundaciones y el manejo de los fondos de la intervención. El ex interventor argumentó que todas las cuentas fueron auditadas en su momento y que la gestión de Fernández buscaba judicializar decisiones administrativas legítimas. Finalmente todo esta acusación cayó, con el sobreseimiento del Tribunal Fderal.

Los 417

El otro gran impacto en la denuncia de Aníbal Fernández, fue el despido de 417 trabajadores que Zeidán hizo ingresar a cargos base, tras eliminar y despedir a cargos jerárquicos que el kirchnerismo mantenía en la empresa.

Este despido de 417 personas en YCRT, el interventor K lo llevó a cabo apoyándose en una denuncia que había efectuado la señora Olga Reinoso, en ese momento titular de ATE provincial, quien previamente había realizado una presentación ante la justicia federal de Río Gallegos, solicitando explícitamente que el juez diera marcha atrás con los nombramientos de Omar Zeidán.

Olga Reinoso, no solo “dio luz verde” a estos despidos por parte de Aníbal Fernández y fue la primera vez en la historia sindical, que un gremio en vez de defender a los trabajadores, pidió el despido de 417 personas.

La postura atribuida a la dirigencia de ATE en ese momento, era que los ingresos de las 417 personas habían sido “irregulares” o realizados “por la ventana” al final de la gestión de Cambiemos, sin respetar convenios colectivos ni procesos de selección transparentes ni recordar que todas las intervenciones anteriores (Kirchneristas) habían actuado exactamente igual. (Agencia OPI Santa Cruz)