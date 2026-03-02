Atacan con drones la embajada de Estados Unidos en Riad

- Publicidad -

La embajada de los Estados Unidos ubicada en la ciudad de Riad sufrió hoy un ataque perpetrado con dos drones que generó daños materiales y un incendio de proporciones limitadas. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó oficialmente el incidente ocurrido en la capital del país, estableciendo el primer reporte oficial sobre la agresión contra la sede diplomática norteamericana. Este hecho se produce luego de que informes preliminares dieran cuenta de fuertes explosiones escuchadas en el barrio diplomático de la ciudad.

Un portavoz de la cartera de Defensa saudí detalló los resultados de las estimaciones iniciales tras la ofensiva contra el edificio internacional. El funcionario precisó que la delegación estadounidense fue atacada por dos aviones no tripulados, impacto que provocó un fuego limitado y daños materiales menores en la estructura de la embajada.

El ataque contra la sede alteró la seguridad del sector que concentra las misiones extranjeras en la capital de Arabia Saudita. Los reportes anteriores que indicaban el registro de fuertes detonaciones en el barrio diplomático de Riad encontraron su confirmación oficial con el comunicado de las dependencias gubernamentales saudíes, quienes circunscribieron las consecuencias directas del ataque con drones al foco ígneo y a los daños estructurales menores en el predio estadounidense.

La respuesta de la administración norteamericana ante el suceso fue anticipada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en declaraciones a la cadena Newsnation. El mandatario advirtió sobre las medidas que tomará su gobierno y expresó textualmente que pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses. La declaración presidencial introdujo formalmente el factor de las bajas militares norteamericanas como elemento central de la futura acción de represalia. (Agencia OPI Santa Cruz)