La tensión política dominó el 144 período de sesiones ordinarias durante la intervención principal de Javier Milei, según se desprende de la información oficial. El Titular del Poder Ejecutivo cruzó insultos con la oposición y detalló un extenso paquete de reformas estructurales para su mandato.

La Vicepresidenta Victoria Villarruel y el Diputado Martín Menem escoltaron al mandatario durante toda la emisión de la cadena nacional. El Gobierno enviará proyectos inmediatos para reescribir integralmente el Código Civil, el Código Comercial y modificar la estructura impositiva.

El plan estratégico nacional contempla una profunda revisión del Código Aduanero para facilitar la integración comercial externa del país. Las modificaciones de fondo alcanzarán al Código Penal para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas en todos los penales federales.

El Ministerio de Justicia consolida la expansión del sistema acusatorio que ya funciona en el 65% del país con procesos ultra rápidos. Y es que el oficialismo proyecta replicar esta celeridad técnica en la inminente reforma de la educación inicial, primaria y secundaria.

La diplomacia argentina girará exclusivamente en torno a los intereses de Estados Unidos y la nueva administración de Donald Trump. El Estado ejecutará compras militares millonarias para dotar a las Fuerzas Armadas del equipamiento necesario ante los nuevos escenarios globales.

Los legisladores opositores de Unión por la Patria (UxP) interrumpieron reiteradas veces la lectura del agresivo documento presidencial. El Jefe de Estado respondió en el acto con acusaciones directas contra Cristina Kirchner y la tildó de delincuente frente a todo el recinto.

El extenso prontuario judicial repasado abarcó la causa de los Cuadernos, el pacto del Memorándum de Irán y la causa Vialidad. El oficialismo repudió en voz alta los históricos atentados a la Embajada de Israel y la AMIA frente a la atenta mirada de los parlamentarios presentes.

Las fatídicas bombas internacionales generaron reclamos directos al peronismo para esclarecer la dudosa muerte del Fiscal Alberto Nisman. El Diputado Nicolás del Caño también sufrió los ataques presidenciales al ser minimizado por representar apenas al 5 por ciento del electorado nacional.

El fundador del espacio libertario calificó sorpresivamente a la Diputada Myriam Bregman como chilindrina troska frente a las cámaras de televisión. La agrupación La Libertad Avanza (LLA) exhibe mayor fortaleza legislativa tras su contundente triunfo en las urnas el pasado 26 de octubre.

Un duro pase de facturas sacudió la interna oficialista de turno al recordar los comicios bonaerenses del 7 de septiembre. El Presidente reprochó actitudes conspirativas de sus propios funcionarios tras los resultados electorales desfavorables en esa contienda provincial específica.

El sector empresario prebendario recibió una durísima advertencia sobre el fin definitivo de los privilegios financiados por el erario público. El esquema de negocios privados amparado por leyes abusivas terminará inminentemente según las promesas dictadas por el gobierno nacional.

El Gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el Mandatario cordobés Martín Llaroya escucharon el mensaje desde la primera fila. El chaqueño Leandro Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo presenciaron estupefactos los duros intercambios verbales en el interior del Congreso.

La nómina de autoridades provinciales incluyó la participación presencial de Claudio Poggi desde San Luis y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. La reducida comitiva del interior sumó finalmente al Gobernador Gustavo Valdés y al dirigente Elías Suárez de Santiago del Estero. (Agencia OPI Santa Cruz)