Indagatoria firme para Tapia por millonario desvío

- Publicidad -

El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, recibió un revés en los tribunales y deberá sentarse ante el juez. La Justicia rechazó el recurso de nulidad que los letrados Norberto Frontini y Lucio Simonetti presentaron el viernes último. El mandamás del fútbol enfrentará su indagatoria el jueves 5 de marzo.

La causa tramita en el juzgado en lo Penal Económico a cargo de Diego Amarante. El magistrado investiga la presunta apropiación indebida de $19.353 millones originados en retenciones de impuestos y aportes de seguridad social. Las maniobras bajo sospecha ocurrieron durante la gestión entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El impulso inicial del expediente provino de ARCA, organismo que reemplazó a la AFIP. Amarante emitió las órdenes de citación el 19 de febrero último y convocó también a otros dirigentes. El tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, tendrá su turno frente al magistrado el viernes 6.

- Publicidad -

Las medidas preventivas incluyeron un bloqueo para salir del país destinado a las máximas autoridades de la institución. El evento generó impacto por la cercanía con el Mundial de Estados Unidos, previsto para dentro de cuatro meses. La restricción inicial quedó sin efecto tras el permiso de viaje que el juzgado otorgó a Tapia. (Agencia OPI Santa Cruz)