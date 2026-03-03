Petroleros se declaran en estado de alerta y movilización

- Publicidad -

El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) anunció el estado de alerta y movilización ante el incumplimiento de compromisos asumidos por YPF S.A. en la provincia en el marco del Plan de Abandono Programado y las tareas de remediación ambiental.

El gremio señaló que “las tareas de remediación ambiental vinculadas al proceso de abandono de pozos debían estar en ejecución desde enero de 2026”.

“No se verifica un despliegue operativo conforme a lo acordado en sede administrativa”, afirman en un comunicado.

El gremio recordó que el acta firmada bajo el expediente N° 535.249/2025 fijó un esquema de trabajo concreto, con dotaciones definidas y un cronograma orientado a sostener el empleo y garantizar el saneamiento ambiental.

“La demora en su implementación impacta de manera directa sobre los trabajadores y sobre la estabilidad social en las zonas petroleras”, señaló el SIPGER.

Además, pidieron una reunión inmediata con las autoridades de YPF, con participación de los gremios de Camioneros, UOCRA, Jerárquicos y Seguridad, a fin de “precisar el alcance real del plan de remediación, sus plazos de ejecución y la totalidad de los servicios que serán contratados”.

El proceso de abandono comprende “más de 4.000 pozos, lo que implica una significativa demanda de mano de obra especializada y servicios asociados”.

“La experiencia reciente genera preocupación. En meses anteriores se iniciaron tareas que luego fueron interrumpidas, con equipos retirados y proyecciones modificadas sin explicaciones suficientes. La actividad petrolera en Santa Cruz no puede quedar sujeta a decisiones cambiantes que afectan la continuidad laboral y la previsibilidad operativa”, añadieron.

Aseguraron que “de continuar esta situación, se avanzará con medidas de acción directa en la Cuenca Austral y el Golfo San Jorge hasta que los compromisos asumidos se traduzcan en actividad efectiva, empleo garantizado y remediación ambiental en curso”. (Agencia OPI Santa Cruz)