Agrocalafate SAS, una empresa ad hoc de extraña jurisdicción, formada en Santa Fe e impulsada, promocionada y contratada por el gobierno provincial

(Por: Rubén Lasagno) – Este nuevo informe, complementario de nuestra nota de investigación sobre el acuerdo entre Santa Cruz Puede SAU y Agrocalafate SAS, se genera a partir de un error involuntario en la redacción de nuestro informe donde señalamos la dirección de la empresa privada beneficiada, como Santa Fe 645 de El Calafate (Santa Cruz), localidad donde este domicilio no existe.

En efecto, la dirección que figura en el Acuerdo al que tuvimos acceso es Santa Fe 645 pero de la localidad de San Jerónimo Norte (Pcia. de Santa Fe). A partir de allí hemos validado esta dirección a través de información suministrada por colegas de esa provincia del norte y consultado los registros comerciales correspondientes más los BO santafecinos y arribamos a la siguiente conclusión:

La dirección física existe en la localidad santafecina de San Jerónimo Norte (Santa Fe) sin embargo al buscar en los registros no figura ningún comercio, institución pública, empresa o punto de interés destacado registrado exactamente en “Santa Fe 645”. Esto indica que casi con total seguridad se trata de una vivienda particular o un lote residencial.

Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe el 9 de mayo de 2025 (mediante el Expediente N° 545/2025), la empresa Agrocalafate SAS se encuentra efectivamente inscripta en esa dirección, tiene como objeto social la producción agropecuaria (incluye la explotación de predios rurales, tambo, cría de hacienda, producción de carne ovina y lana, entre otros).La duración es por 50 años a partir de su inscripción en el Registro Público y no hay en esa dirección una instalación comercial o fachada de empresa; la dirección de la vivienda particular fue utilizada como el domicilio legal y fiscal para radicar la sociedad.

Al indagar en los antecedentes comerciales y operativos de AGROCALAFATE S.A.S. y su socio, el panorama es sumamente revelador, especialmente por el contraste entre su reciente conformación en Santa Fe y su rápida vinculación con el Estado provincial en Santa Cruz.

Los socios y su perfil

Ricardo Celso Coggiola figura en la constitución de la S.A.S. en San Jerónimo Norte (Santa Fe) y es parte de un trío de jóvenes profesionales formados en la Universidad Nacional del Litoral. Los otros dos integrantes clave de la firma son: Tomás Ciurlanti: Técnico agrónomo y la principal cara visible de la empresa en los medios y Nicolás Zuber: Doctor en Ciencias Agrarias.

Coggiola (nacido en 1991, oriundo de la zona de Estación Matilde, Santa Fe) aporta el perfil de ingeniero agrónomo y productor. Ninguno de los tres tenía antecedentes comerciales de gran escala en la Patagonia antes de constituir esta sociedad en mayo de 2025.

De acuerdo con los registros societarios y los documentos contractuales que sustentan la operatoria de Agrocalafate S.A.S., hay otras dos personas que cumplen los roles locales en El Calafate que son:

Tomás Francisco Ciurlanti quien ejerce el rol de Administrador de la sociedad. En la práctica, es el rostro visible de la empresa y quien se encargó de gestionar directamente el proyecto productivo y los acuerdos ante el gobierno provincial. En sus registros comerciales, figura inscripto en actividades de “Servicios de apoyo agrícolas y ganaderos” y “Cultivo de cereales”.

Sebastián Mariano López figura como socio firmante. Al suscribir los contratos de cesión de maquinaria del Estado junto a Ciurlanti, demuestra que forma parte del órgano de administración o bien es un socio con pleno poder de firma.

Estos roles ratifican que, más allá de la conformación técnica de la S.A.S., son ellos quienes asumen la responsabilidad legal y operativa en la firma de los convenios mediante los cuales el Estado provincial cedió la tenencia del equipamiento agrícola.

El desembarco “Ad Hoc” en Santa Cruz

A pesar de tener su domicilio legal en una vivienda particular en Santa Fe, el único objetivo operativo de la empresa es Santa Cruz; de hecho se especula que su nombre estuvo generado a propósito de ubicar a la misma en Santa Cruz.

Apenas meses después de su inscripción, Agrocalafate S.A.S se convirtió en la operadora de un proyecto de 370 hectáreas de trigo y avena en la Estancia Alice (cerca del cerro Frías, El Calafate). La producción tiene como destino principal abastecer la planta estatal de alimento balanceado ubicada en el ex predio de Austral Construcciones en el ingreso a la ciudad de Río Gallegos.

El modelo de negocios y el vínculo estatal

El punto más crítico y de mayor interés público para un cruce de datos sobre fondos públicos es cómo estas estrcuturas operan financieramente.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, los socios lograron una fuerte inserción en medios nacionales (como La Nación y Bichos de Campo) presentándose como emprendedores privados que “desafían los límites del agro austral” pagando un arriendo del 10% en especies al dueño de la estancia.

El respaldo político vino del propio gobernador Claudio Vidal quien recorrió la primera cosecha a fines de enero de 2026, dándoles un respaldo institucional absoluto y presentándolo como un “cambio de paradigma” impulsado junto al Gobierno provincial.

Aquí radica la principal irregularidad documentada: el manejo de los bienes. Mientras la empresa argumenta en entrevistas haber traído maquinaria desde Santa Fe (“esta cosechadora se queda acá“), los registros y contratos exponen que el Estado provincial adquirió la maquinaria agrícola. Agrocalafate S.A.S., una empresa creada “a medida” unos meses antes, terminó adjudicándose la tenencia, el manejo del personal y la explotación de esas máquinas compradas con fondos públicos, funcionando como un operador privado encubierto para no engrosar la planta estatal.

De esta manera la dirección de Santa Fe 645 que fue el origen aclaratorio de este informe, es solo una fachada administrativa de papel para una empresa santafesina de muy reciente creación, cuyo modelo de negocios real se sostiene en convenios y maquinarias facilitadas por el gobierno de Santa Cruz.

Funcionarios que avalaron y articularon la adjudicación

La entrega de este millonario capital estatal por parte de la provincia a través de la SAU, para que sea operado por una sociedad privada constituida en una vivienda de San Jerónimo Norte, contó con la firma y el respaldo político de las más altas esferas de la provincia.

Gustavo Sívori, Presidente de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U fue el principal articulador del esquema y quien firmó los acuerdos que determinan que el Estado (a través de su empresa) es quien pone la maquinaria, el equipamiento y los costos operativos, cediendo la tenencia y gestión a los agrónomos santafesinos.

Hugo Garay, Presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) fue el instrumento estatal utilizado para cursar las licitaciones públicas con las que se adquirió parte de la maquinaria que hoy usufructúa la empresa privada.

Claudio Vidal el Gobernador de Santa Cruz, fue quien dio la orden política directa para avanzar. Avaló institucionalmente el acuerdo, encabezó las recorridas por la Estancia Alice junto a los socios de Agrocalafate y ordenó presentar este esquema como el “nuevo modelo productivo público-privado” de la provincia.

Cabe destacar que la instrumentación legal y las actas de tenencia de estos activos públicos en favor de la empresa “ad hoc” contaron con la validación de la escribana local Belén García muy vinculada al arco político kirchnerista, cerrando el círculo del acuerdo.

De esta forma, quedó establecido que la estructura estatal asume el 100% del riesgo financiero y la inversión en capital (maquinaria), mientras la S.A.S. usufructúa la operatoria y la tenencia de dichos bienes públicos. (Agencia OPI Santa Cruz)