Pedro Luxen niega lo que dice el Proyecto, el Vicegobernador se esconde, la Cámara la preside el kirchnerismo con Rocío García y un diputado con 2.500 votos gobierna Santa Cruz

(Por: Rubén Lasagno) – El subtítulo de esta columna debería ser “¿Son o se hacen?”, porque horas después de conocido el Proyecto de Emergencia que analizamos y consideramos una restricción fenomenal de derechos a los trabajadores estatales, el Ministro Pedro Luxen salió por los medios pagos a negar la reforma previsional y ratificar las paritarias, contradiciendo el Proyecto que ellos mismos elevaron para su aprobación.

Luxen pretende hacerle creer a la opinión pública que el gobierno es ajeno a esta verdadera ley anti laboral que estaba siendo tratada esta mañana y donde se pasó a un cuarto intermedio en una sesión convulsionada por los gremios en la puerta y los paros declarados en la provincia, la cual está prácticamente inactiva por reacción en contra de lo que a nuestro entender hace Claudio Vidal, que es un arrodillamiento ante las políticas de recorte y ajuste de Javier Milei.

Hoy 12 de marzo de 2026, Santa Cruz presenta un panorama político desolador, lo que marca de alguna manera la baja calidad política que tiene la provincia y lo ordinario que es el actual gobierno, tanto en materia institucional como en credibilidad, teniendo en cuenta el cuadro situacional que muestra Santa Cruz en este día, donde es el propio Gobernador que mientras anda de vacaciones en Nueva York, deja a los santacruceños en un caldero, gobernado por nadie y con el kirchnerismo como copiloto.

Agregando como dato de color (y no tanto) que Claudio Vidal viajó a EEUU acompañado por el ex Ministro de Economía de Alicia Kirchner Ignacio Perinciolli, nos encontramos con la cara dura del Ministro Luxen que niega lo que en este momento están debatiendo en la Cámara; el Vicegobernador Fabián Leguizamón se borró para no quedar pegado con un posible voto positivo a esta verdadera barrabasada legislativa que intenta aprobar el gobierno y en su lugar, presidiendo la Legislatura, se encuentra Rocío García, una ultra kirchnerista a quien no necesitamos describir políticamente.

Nos gobierna cualquiera

Y para terminar de conformar este cuadro surrealista solamente logrado por Claudio Vidal y sus adláteres, a cargo de la provincia (por ausencia del gobernador y vice) hoy está Javier Santiago Jara, diputado por el pueblo de las Heras proveniente de un partido vecinal, a quien también le dieron la responsabilidad de firmar el controvertido proyecto de la Emergencia que se está tratando en la Cámara y se desempeña como Gobernador de Santa Cruz con solo 2.536 personas que lo votaron en Las Heras en el 2023.

Esta anomalía que hoy queda refrendada por las malas decisiones del actual gobierno provincial, es “el regalo” que nos dejó Néstor Kirchner con su estrategia de crear esta figura eminentemente electoralista del “diputado por pueblo” que le permitió llevar la Cámara de 14 a 24 diputados para condicionar a los intendentes y ampliar su base partidaria para tomar el poder en Diputados como sucede actualmente, la cual nunca fue modificada (incluyendo por el actual gobernador) quien, como se ve claramente hoy, lo usa “legalmente” para ponernos en manos de una persona que no tiene ninguna representatividad ni consenso electoral más que el de sus propios vecinos.

En este momento ante la Cámara de Diputados los gremios presionan para que no se apruebe el proyecto de Emergencia. Técnicamente, lo más probable es que sea enviado “a Comisión”, lo cual no significa que el mismo esté “eliminado”, sino que va a quedar stand by y puede resurgir con fuerza y ser aprobado en cualquier momento.

La otras estrategia del gobierno es forzar a que este proyecto sea rechazado parcialmente, para que en Comisiones salga aprobado, aunque con modificaciones.

Esto en la práctica es “te pido diez para lograr que me des cinco”, como hace Milei a nivel nacional, lo cual no parece que la estén viendo los gremios que protestan. La exigencia debe ser que el proyecto vaya al archivo; de no ser así (y como ha pasado en otras oportunidades) en cualquier momento y por aplicación de la mayoría que tiene el Ejecutivo, el mismo puede ser aprobado en cualquier sesión entre gallos y media noche. (Agencia OPI Santa Cruz)