El Chaltén inicia el cobro de una tasa de Uso Urbano para turistas

- Publicidad -

El municipio de El Chaltén inició este martes 3 de marzo el cobro de la tasa de Uso Urbano, regulada por ordenanza, y se aplicará a los turistas que no pernocten en la localidad.

La medida alcanza a todo aquel visitante que llegue a El Chaltén y no pernocte por lo cual deberá abonar la tasa que tiene un valor de dos módulos, donde cada módulo es equivalente al valor de un litro de nafta Súper.

A los valores actuales cada visitante que no se quede a pernoctar en la localidad debería pagar unos 3 mil pesos.

- Publicidad -

De esta manera se contempla a quienes viajen mediante agencia de turismo, vehículo de alquiler o en traslado particular.

La única excepción será para quienes ingresen en transporte de línea, dado que ya abonan la tasa correspondiente en la Terminal de Ómnibus.

La presidenta de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) de El Calafate, Gisela Martínez señaló que la aplicación de la tasa es responsabilidad del municipio de El Chaltén que “si quiere implementarlo, debe hacerlo con su personal, con su gente, con sus recursos y con su facturación”.

El control para el cobro se efectuará en el ingreso a la localidad. (Agencia OPI Santa Cruz)