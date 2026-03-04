Nuevo convenio de asistencia financiera para cubrir el déficit de marzo

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El gobierno de Gustavo Melella ha convertido el auxilio financiero en una costumbre peligrosa. Con la firma de un nuevo convenio ante la Secretaría de Hacienda de la Nación, la provincia accedió a otros 20 mil millones de pesos para cubrir los baches de marzo. Se trata del tercer “parche” consecutivo en lo que va de 2026.

La administración fueguina ya acumula 60 mil millones de pesos en adelantos de coparticipación solo en el primer trimestre. Estos fondos, gestionados ante el secretario Carlos Guberman, no son gratuitos: el Banco Central aplica una tasa TAMAR cercana al 32% nominal anual que se devora los recursos locales.

La caída de la recaudación y el parate del consumo han dejado las arcas públicas en una situación de extrema fragilidad. El Ejecutivo provincial admite que la caja está tensionada y que depende de la “tarjeta de crédito” nacional para funcionar.

Lo cierto es que cada auxilio representa el 30% de lo que la provincia recibe por coparticipación federal. El capital se devuelve mediante retenciones automáticas diarias, lo que achica el margen de maniobra para servicios esenciales. La gestión de Melella queda así atrapada en un círculo vicioso de deuda de cortísimo plazo bajo la Ley 23.548. (Agencia OPI Tierra del Fuego)