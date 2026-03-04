Un hombre murió tras un incendio en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un hombre de 78 años falleció de manera trágica el lunes por la tarde tras incendiarse la vivienda donde residía en Comodoro Rivadavia.

La trágica muerte se detectó tras la intervención de los bomberos en una vivienda de calle Ferrocarril 184 del barrio Kilómetro 5 y cuya víctima fue identificada como Bernardino Villarroel, conocido como “Nino”, un repostero reconocido de la zona.

El comisario Ricardo Espósito, jefe de la Seccional General Mosconi informó que el siniestro se alertó a las 18.30 horas y el personal de Bomberos “acude rápidamente junto a un móvil policial”.

Allí lograron rescatar el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de la casa donde el fuego afectó la cocina y una de las habitaciones de la vivienda.

Espósito señaló que la víctima “vivía solo era un paciente oncológico y que se encontraba bajo tratamiento médico”.

“Estamos investigando cómo se originó el incendio y no descartamos ninguna hipótesis. Hay que esperar los resultados de las pericias”, añadió el funcionario policial. (Agencia OPI Chubut)