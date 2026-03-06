Anunciaron el reinicio de las obras de las represas tras firmar una adenda de financiamiento

- Publicidad -

Los gobiernos de Santa Cruz y Nacional anunciaron el reinicio de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz tras la firma de una adenda que permitirá mantener el financiamiento de la construcción.

El miércoles a la noche se cerró un acuerdo entre Energía Argentina S.A. (ENARSA), las empresas que conforman la unión transitoria de empresas (UTE) y la provincia de Santa Cruz, que permitirá la reanudación de las obras paralizadas desde fines de 2023.

Oficialmente se indicó que ENARSA alcanzó un entendimiento con los contratistas que permitió destrabar la situación y ordenar un conflicto que se mantenía desde hacía años.

De esta manera, la represa Jorge Cepernic que tiene un avance de obra del 46% será la prioritaria para continuar su construcción.

Las obras de las represas fueron licitadas en 2013 y con un plazo de obra de 10 años, que se extendió por incumplimientos contractuales, redeterminaciones de precios por los incrementos de los costos de obra, entre otros puntos.

Ahora para avanzar con las obras se prevé una inversión adicional de 5.000 millones de dólares.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo señaló que el acuerdo alcanzado para la continuidad de la megaobra permite regularizar “las condiciones para retomar la construcción de la represa Jorge Cepernic, que podría quedar finalizada en 2030 y aportar 1.860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, con una potencia instalada de 360 MW”.

La financiación para la reactivación del proyecto cuenta con un crédito internacional gestionado por bancos chinos, que ya desembolsaron 150 millones de dólares. De esa suma, 136 millones ingresaron al país y el resto se destinó a la compra de equipamiento en China. Hasta el momento, el financiamiento total transferido asciende a 1.850 millones de dólares sobre un compromiso de 4.714 millones.

La UTE está integrada en un 54% por la empresa china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía y en un 10% por Hidrocuyo.

El gobierno de Santa Cruz señaló que se prevé que haya una reincorporación de 1.800 trabajadores de manera directa y unos 2.200 puestos de trabajo de manera indirecta, donde las empresas deberán priorizar en un 90% la mano de obra local. (Agencia OPI Santa Cruz)