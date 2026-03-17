Libra por Libra la crónica de los hechos y el costo que está pagando Milei por corromperse y creerse su propio relato

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(Por: Rubén Lasagno) – A partir de las recientes filtraciones que datan de estos días de marzo de 2026, principalmente provenientes de los peritajes al celular del trader Mauricio Novelli, el entramado detrás de la criptomoneda $LIBRA ha quedado expuesto con mucho mayor detalle, la causa sigue abierta y las repercusiones políticas y judiciales están en pleno desarrollo, con ramificaciones que ya incluyen demandas internacionales en Estados Unidos y España. Lo que en la jerga política se describe como “un tema que recién empieza y nadie sabe dónde ni cuándo terminará”

Cronología de una corrupción anunciada

Para ordenarnos y visibilizar el tema en su conjunto, desarrollaremos una apretada síntesis en forma de crónica, para contextualizar la noticia que se dispara definitivamente, cuando por los medios nacionales trascienden los detalles de las llamadas luego de la apertura del teléfono de uno de los participantes.

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Gestación del acuerdo (finales de 2024 – Enero 2025)

Las pericias en el celular del trader (intermediario financiero), confirmaron que la relación entre Javier Milei y el criptobro Mauricio Novelli venía de años atrás, cuando el actual mandatario daba clases remuneradas en la academia de negocios de Novelli, es decir era empleado de éste último.

Un chat en el teléfono de Novelli, fechado el 1 de noviembre de 2024 en un grupo a modo de recordatorio personal (“Mau”), documentó un pago directo “a Javier y Karina” dos semanas después de que Milei participara en el evento Tech Forum, donde conoció al empresario estadounidense Hayden Davis (creador de $LIBRA).

En mensajes del mes de enero, Novelli alardeaba ante su equipo de tener acceso directo al Presidente para manipular sus redes: “mañana veo a Milei y le voy a agarrar el cel para darle RT”. Al día siguiente, confirmó: “Listo. Objetivo cumplido”.

Novelli, junto a su hermana Pía y posteriormente con Hayden Davis y otros socios, visitaron la sede de gobierno nacional y se especula que varias de esas visitas fueron omitidas en los registros, como hacía Alberto Fernández. El 30 de enero, Novelli le envíó un mensaje a un operador bancario confirmando el éxito de la gestión: “Cerré deal tremendo. Quiero festejar”, dijo exultante.

Los archivos recuperados incluyen un borrador de acuerdo en inglés estipulando que, a cambio de 5 millones de dólares (en efectivo y tokens), Milei anunciaría en Twitter a Davis como su asesor. Además, un audio de WhatsApp filtrado expuso a Novelli coordinando retiros en una cueva financiera: “ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle a Karina”.

La estafa o “Rug pull“

El 14 de febrero 2025 a las 19:01:22, Javier Milei publicó un mensaje en la red social X promocionando el token $LIBRA asociado al proyecto “Viva la Libertad“.

Los registros de blockchain demostraron que, en los 22 segundos previos a la publicación del tuit, 74 billeteras virtuales ya habían realizado compras masivas por 1,5 millones de dólares, demostrando una coordinación previa. Esto implica manejo de información privilegiada o Insider trading, en la jerga financiera.

Inmediatamente después del pico de valor generado por la promoción presidencial, los creadores retiraron los fondos líquidos (una maniobra conocida como rug pull o tirón de alfombra). La estafa alcanzó una cifra estimada en más de 100 millones de dólares, afectando a unas 44.000 personas.

Tras el colapso, Milei borró el tuit e intentó despegarse del proyecto.

Conversaciones peligrosas

De acuerdo con los recientes peritajes informáticos realizados sobre el teléfono celular secuestrado a Mauricio Novelli, se comprobó la existencia de un intercambio telefónico incesante y coordinado con el presidente Javier Milei y su círculo íntimo durante el 14 de febrero de 2025.

Libra por Libra la crónica de los hechos y el costo que está pagando Milei por corromperse y creerse su propio relato

El cruce de telecomunicaciones expone una triangulación en tiempo real exactamente antes, durante y en las horas críticas posteriores al lanzamiento de $LIBRA, coincidiendo milimétricamente con la publicación del tuit presidencial a las 19:01 horas y el posterior colapso del activo.

A continuación, vamos replicar el detalle cronológico de las 8 comunicaciones registradas en el expediente judicial que estuvo dormido ppor seis meses.

Antes del lanzamiento del tuit (19:01 hs)

La ventana de los 20 minutos previos a la publicación en X concentró la mayor cantidad de intentos de conexión para coordinar el momento exacto del anuncio:

18:44:32 hs: Mauricio Novelli llama a Javier Milei.

18:54:38 hs: Novelli vuelve a llamar al Presidente.

18:56:22 hs: Milei llama a Novelli.

18:58:02 hs: Novelli llama a Milei (apenas tres minutos antes de que el mandatario publicara el mensaje en sus redes promocionando el token).

Durante e inmediatamente después de la publicación

19:03:07 hs: Novelli llama a Milei. Este contacto ocurre tan solo dos minutos después de que el tuit saliera a la luz, justo en la ventana donde se registró la compra masiva y el pico de valor del token tras la publicación del código de acceso que publicó Milei y solo lo puede hacer alguien a quien se lo dieron con tal propósito.

Durante el desplome y el retiro de fondos

A medida que se ejecutaba el vaciamiento de la liquidez de la moneda y el valor comenzaba a desplomarse dejando atrapados a los inversores, las comunicaciones se extendieron en duración e involucraron al entorno presidencial:

19:32:45 hs: Milei llama a Novelli.

Los informes de la Comisión Investigadora y la Justicia señalan que, tras la publicación del tuit y durante el inicio del colapso, se intensificaron los contactos directos (llamados y mensajes) entre Novelli y Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia). En este mismo lapso, los registros también ubican comunicaciones del trader con funcionarios como Santiago Caputo y Damián Reidel.

22:00:45 hs: El Presidente vuelvió a llamar al trader. A diferencia de los toques rápidos de la tarde, esta llamada duró 3 minutos y 9 segundos.

22:25:34 hs: Milei llama nuevamente a Novelli. Fue el contacto más extenso de la jornada, con una duración de 4 minutos y 29 segundos. Para esta hora de la noche, la caída de $LIBRA ya era irreversible y el escándalo comenzaba a tomar estado público.

Los argumentos blandos

Se dice que los argumentos son “blandos” cuando falta consistencia argumentativa para contraatacar acusaciones de un sector a otro y no poseen la contundencia para desmoronar esas acusaciones que además se respaldan con pruebas fácticas.

Javier Milei declaró públicamente que “no hubo estafa“, argumentando que los afectados invirtieron en un mercado de riesgo de forma voluntaria y debían hacerse cargo de sus pérdidas.

El Congreso de la Nación formó una comisión que rastrea la ruta del dinero, la cual ha identificado contratos de confidencialidad y pagos fraccionados tanto en dólares físicos como en criptoactivos.

La filtración masiva de los documentos, audios y chats del teléfono secuestrado a Novelli ocurrida hace pocos días, corroboró todas las sospechas de la Comisión y desde ese momento acorrala al oficialismo. Quedó en evidencia el uso de la figura e influencia presidencial como requisito indispensable para legitimar el fraude.

Ante el peso de las evidencias y las acusaciones de encubrimiento contra el fiscal Eduardo Taiano (quien demoró más de un año en citar a los implicados y congelar fondos), la fiscalía finalmente ordenó abrir y analizar los teléfonos celulares del presidente Javier Milei y de su hermana Karina.

La causa sigue abierta y las repercusiones políticas y judiciales están en pleno desarrollo, con ramificaciones que ya incluyen demandas internacionales en Estados Unidos y España. Como se estilaba incluir en las viejas novelas que no tenían un epílogo: esta historia continua. (Agencia OPI Santa Cruz)