A Pedro Luxen le va a crecer la nariz. Mentiras y verdades del discurso que el Jefe de Gabinete distribuyó en los medios para apaciguar a los gremios

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(Por: Rubén Lasagno) – Luego de conocido es escandaloso proyecto de Emergencia que intentó votar el gobierno en la sesión legislativa de la semana pasada y luego de la reacción lógica del espectro sindical de la provincia, como era absolutamente previsible y lo adelantamos en nuestra columna de análisis del proyecto, tras la convulsionada movida gremial, la presión del Frente Sindical, los municipales, los docentes, los judiciales, etc, el Jefe de Gabinete Pedro Luxen, quien fue devuelto a la función por Claudio Vidal para apagar los incendios que el propio gobernador detona con la yesca de su particular necedad e ignorancia, salió a explicar cuestiones que son “verdades a medias”.

Básicamente, Luxen dijo (y replicaron todos los medios sin analizar el fondo de la cuestión) que el proyecto de Emergencia “no contempla una reforma previsional ni el congelamiento de los salarios ni la suspensión de las paritarias”.

Decir una media verdad es considerado una mentira o una forma de engaño aunque el texto o la frase dicha contenga un elemento verídico; por definición al omitir partes fundamentales, se altera el contexto y se manipula la realidad, provocando una falsa comprensión. Y esto es lo que hizo Pedro Luxen para detener la embestida de los sindicatos. Por tal motivo a continuación voy a analizar cada una de estas mentiras del funcionario, colocando una síntesis de lo que dice el proyecto y a continuación el análisis que contrasta lo escrito con lo que dijo Pedro Luxen.

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Analicemos lo escrito y los dichos

Salarios

La argumentación de Pedro Luxen fue negar un “congelamiento de salarios“.

En el Proyecto, el Artículo 4 prohíbe la efectivización de incrementos (automáticos, indexaciones o mejoras) cuando no existan recursos presupuestarios y financieros “efectivamente disponibles“. Además, el Artículo 3 faculta al Ejecutivo a “armonizar los incrementos salariales con recursos disponibles“.

Conclusión: técnicamente, no es un congelamiento fijo por ley (y la literalidad de Luxen lo resalta), pero establece un condicionamiento absoluto a la caja, (que la literalidad de Luxen no dice). Si el Ministerio de Economía no certifica que hay dinero, el aumento no se paga.

El objetivo es eliminar la obligatoriedad de los aumentos automáticos que el Estado no puede financiar.

Paritarias

Pedro Luxen aseguró “que en el Proyecto no se suspenden las paritarias”. Otra vez Luxen tiene razón, no lo dijo literalmente, pero es un engaño más.

De acuerdo a lo que establece el proyecto no prohíbe la reunión de los gremios, pero el Artículo 5 instruye al Ministerio de Trabajo a que todos los acuerdos paritarios deben observar la disponibilidad de recursos. Asimismo, todo acuerdo debe contar con una “certificación previa y expresa de disponibilidad de recursos” emitida por el Ministerio de Economía.

Conclusión: la negociación colectiva sigue existiendo formalmente, pero ante este condicionamiento pierde su carácter vinculante autónomo. El objetivo es subordinar el resultado de la paritaria a la discrecionalidad técnica del Ministerio de Economía, quitándole a los gremios la capacidad de imponer cláusulas gatillo o actualizaciones automáticas sin el aval previo del tesoro provincial. Luxen dijo que no prohíbe paritarias, pero el único que tiene la decisión final sobre los resultados es el propio gobierno. Si en una negociación de dos partes solo hay una que decide, el condicionamiento es absoluto y sustituye al término “prohibición” por el de “condicionado”, que a los efectos de la pérdida de derechos de negociación, funciona de igual manera.

Sistema Previsional y Régimen de Pasividad

Pedro Luxen sostiene que no hay una “reforma previsional” mientras el texto afirma explícitamente que el Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria no constituye un beneficio previsional ni una jubilación anticipada. Se mantiene la condición de agente activo y se garantiza el pago del 100% de los aportes y contribuciones a la Caja de Previsión Social.

Conclusión: analizado el texto, el objetivo no es cambiar las leyes jubilatorias de fondo, es cierto, sino adelantar el cese de la prestación de servicios de agentes próximos a jubilarse para reducir la masa salarial inmediata (pagando entre el 55% y 75% del haber), sin desfinanciar la caja previsional en el corto plazo.

Lo que no dice Luxen

La intención del gobierno con esta Emergencia es realizar un ajuste fiscal preventivo para evitar el colapso del sistema público. Busca desindexar el gasto salarial de la inflación, supeditándolo estrictamente a la recaudación real del Estado. A través de la “Pasividad Anticipada“, intenta reducir la masa salarial activa de forma voluntaria sin desfinanciar la Caja de Previsión Social (ya que se mantienen los aportes al 100%). En definitiva, el proyecto pretende recuperar el equilibrio fiscal mediante herramientas extraordinarias que le permitan al Estado tener discrecionalidad sobre el gasto en personal y contratos hasta diciembre de 2026. Un proyecto similar al de Javier Milei.

Vidal designó a Pedro Luxen en la Jefatura de Gabinete

Las declaraciones del Ministro Pedro Luxen, contrastadas con el articulado del Proyecto de Ley N.° 038, revela un ejercicio de comunicación política destinado a suavizar el impacto de medidas que, técnicamente, otorgan al Estado facultades extraordinarias de control financiero lo cual se traducen en perjuicio directo de los trabajadores sindicalizados, porque hay que observar que el gobierno prohíbe ingresos, aumentos salariales etc, pero se guarda para si la potestad de nombrar cuantos cargos políticos quiera y distribuir y aplicar los salarios que crea conveniente.

El verdadero propósito del gobierno provincial con este Proyecto de Emergencia, es pasar de un sistema de gasto rígido y obligaciones permanentes a un esquema de gasto flexible supeditado a la recaudación real.

La argumentación de Luxen busca “bajar la tensión” enfocándose en que las instituciones (Caja de Previsión, Paritarias) siguen en pie, aunque el proyecto les vacía parte de su poder de decisión económica y supedita todo a la decisión unipersonal del gobernador.

En síntesis, lo que significa el proyecto y que no dice Luxen es que el gobierno en salarios, paritarias y jubilaciones va a tener la última palabra con lo cual se pierde totalmente la democratización de las negociaciones gremiales porque éstas, más allá de lo que se discuta en una mesa, terminarán siendo como finalmente lo establezca el Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)