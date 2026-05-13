Loma Negra apaga su planta central y reduce la producción

- Publicidad -

La cementera Loma Negra apaga uno de los hornos principales de su planta L’Amalí en Olavarría hasta el mes de noviembre. La firma paraliza su matriz productiva ante un desplome en la demanda de la construcción y un encarecimiento del suministro energético internacional.

Los inventarios de la compañía exponen la parálisis del sector inmobiliario y de la obra pública. La operadora acumula materiales sin salida comercial, lo que derivó en la alteración del cronograma industrial:

La planta acopia 700.000 toneladas de clínker sin despachar.

de clínker sin despachar. La empresa interrumpe la actividad del segundo horno durante mayo y junio .

y . La gerencia programa reactivar esta unidad secundaria recién en julio.

El secretario general del sindicato minero AOMA de Olavarría, Alejandro Santillán, cuestionó la medida empresaria. El dirigente aseguró que la decisión “no tiene precedentes”, ya que “las interrupciones programadas por mantenimiento generalmente no duran más de 40 días“.

- Publicidad -

El cuadro tarifario incrementa los costos logísticos de la matriz fabril. La cotización del Gas Natural Licuado (GNL) alcanza los US$20 por millón de BTU en promedio. El número duplica los valores del 2025, cuando el hidrocarburo cotizaba a US$12,3. Las plantas enfrentan sobrecostos operativos y compiten por el suministro frente a los picos de consumo térmico.

Los registros de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) cuantifican el retroceso de la industria. El mercado absorbió 134.200 toneladas menos de cemento portland en abril frente a las marcas de marzo. La caída interanual registra un rojo de 183.120 toneladas respecto al mismo mes de 2025.

El Índice Construya (IC) refleja que la comercialización general de materiales durante el primer cuatrimestre apenas marca un repunte del 0,6% interanual. La estadística consolida un piso deprimido de transacciones mercantiles.

El ajuste operativo coincide con una reestructuración accionaria total dentro de la compañía. El Grupo Camargo Correa abandonó la participación de la firma en las últimas semanas. Un conglomerado inversor que encabeza Marcelo Mindlin absorbió la conducción corporativa de la fabricante. (Agencia OPI Santa Cruz)