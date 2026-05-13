Empresa Roch acelera su retirada de Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – La empresa petrolera Roch acelera su salida de las áreas hidrocarburíferas que mantiene en Tierra del Fuego pese a que la administración provincial rechazó la reversión de las áreas convencionales.

El gobierno de Gustavo Melella suspendió el proceso de retirada y demuestra como las empresas del sector buscan retirarse de los yacimientos convencionales por considerarlos poco rentable.

La intención de Roch es abandonar las concesiones Río Cullen, Las Violetas y Angostura, operadas a través de una unión transitoria de empresas integrada también por Petrolera El Trébol, Crown Point Energía, St. Patrick Oil & Gas, Secra y Desarrollos Petroleros y Ganaderos.

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La presentación para la retirada de Tierra del Fuego se formalizó a fines del 2025 e incluía la devolución de más de la mitad de las superficies concesionadas en dos de las tres áreas.

El Ministerio de Energía de Tierra del Fuego reiteró que la reversión de áreas no constituye una decisión automática ni unilateral de las compañías, sino que requiere aprobación expresa del Estado provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)