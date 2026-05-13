Multitudinaria marcha universitaria en Río Gallegos

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Una multitudinaria marcha de docentes, no docentes, estudiantes, partidos políticos y gremios se movilizaron este martes en Río Gallegos en defensa de la universidad pública y en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La concentración se inició a las 17 horas en la Plaza Güemes para marchar hacia el centro de la ciudad y la movilización estuvo encabezada por referentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz, el gremio docente ADIUNPA, entre otros.

Allí exigieron al gobierno nacional que conduce el presidente Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el año pasado por el Congreso.

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Las universidades nacionales tuvieron un recorte presupuestario y funcionan con un 45% menos de financiamiento, afectando al funcionamiento de las casas de altos estudios.

La secretaria general de ADIUNPA, Karina Dodman sostuvo que “la universidad está percibiendo un 45% menos y eso tiene impacto en la vida universitaria, en los trabajadores, en el estudiantado y en el funcionamiento general”.

La dirigente universitaria dijo que docentes con dedicación simple cobran entre “450 mil y 500 mil pesos. Mientras que los salarios de dedicación completa rondan los 2 millones y medio de pesos. No alcanza para sostener a una familia en el contexto económico actual”. (Agencia OPI Santa Cruz)