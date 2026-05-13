Transparencia fiscal a prueba en las grandes cadenas

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(OPI Chubut) – La administración de Ignacio Torres dispuso que los grandes supermercados que operan en Chubut informen el monto aproximado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB) en los tickets de compra. La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) materializó la medida mediante la Resolución Nº 468/26, publicada recientemente en el Boletín Oficial.

La normativa convierte a Chubut en el primer distrito del país en aplicar el Régimen Nacional de Transparencia Fiscal al Consumidor. El gobernador Torres afirmó que la decisión responde a una política orientada a mostrar los ingresos de las arcas públicas y el destino final de esos fondos.

“Esta medida refleja el compromiso de nuestra gestión con el derecho a la información y con una política de cuentas claras y calidad institucional“, aseguró el titular del Ejecutivo provincial.

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Los despachos de Fontana 50 impulsan este esquema tributario informativo mientras el sector comercial de la región patagónica observa de cerca la carga impositiva. La exigencia apunta a desglosar los precios con y sin gravámenes provinciales para que el comprador visualice la porción exacta que absorbe el Estado en la facturación diaria.

La resolución de la ARECH detalla las condiciones técnicas y financieras que regirán la adecuación obligatoria de los hipermercados y minimercados. El marco legal se apoya en la Ley Nacional Nº 27.743, normativa a la cual el parlamento de Rawson adhirió mediante la sanción de la Ley XXIV Nº 112. Los parámetros impositivos incluyen:

Base imponible: La regla abarca a los contribuyentes del Convenio Multilateral cuya facturación atribuible a la provincia alcance o supere los $4.000 millones durante el ejercicio 2025 .

La regla abarca a los contribuyentes del cuya facturación atribuible a la provincia alcance o supere los durante el ejercicio . Alícuota estimativa: La agencia recaudadora estableció un promedio del 3,5% sobre el precio neto de la operación para estandarizar el cálculo.

La agencia recaudadora estableció un promedio del sobre el precio neto de la operación para estandarizar el cálculo. Formato visual: Las facturas emitidas a consumidores finales deberán incorporar la leyenda obligatoria “Valor aproximado del ISIB Chubut $…“.

Torres sostuvo que los compradores lograrán identificar la rentabilidad real de quien brinda el servicio frente al volumen correspondiente a la carga tributaria. “La transparencia fiscal que impulsamos desde el día uno implica no solamente gobernar con las cuentas claras y los números a la vista, sino también garantizar que cada contribuyente pueda conocer cómo se conforman los impuestos que paga“, remarcó el mandatario.

Las corporaciones supermercadistas tienen plazo hasta el 31 de agosto del corriente año para reconfigurar sus sistemas informáticos y cumplir con el nuevo esquema de tickets. La autoridad de aplicación sancionará los incumplimientos a la normativa basándose estrictamente en las penalidades estipuladas en el Artículo 45 del Código Fiscal. (Agencia OPI Chubut)