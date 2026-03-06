Detienen a dos personas en la causa que investiga la desaparición de Mario García

- Publicidad -

Dos personas fueron detenidas en el marco de la causa que investiga la desaparición de Mario García en Caleta Olivia, de quien no se sabe su paradero desde el 8 de diciembre de 2025.

García es intensamente buscado por la familia y la policía lleva adelante una investigación para recabar pruebas y datos sobre los últimos movimientos de García de 50 años, quien fue visto por última vez en el barrio 2 de Abril.

La policía detuvo a una mujer en un procedimiento realizado en la Escalera 52, para ser trasladada a la Comisaría Tercera.

Hubo un segundo detenido de la planta baja de la Escalera 52 en cuyo allanamiento lo realizaron efectivos de la policía bajo directivas de la justicia provincial.

En la causa rige el secreto de sumario y no trascendieron precisiones oficiales sobre la situación procesal de los detenidos ni sobre las pruebas recolectadas durante el allanamiento. (Agencia OPI Santa Cruz)