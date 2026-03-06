La venta de materiales de construcción cayó 2,7 por ciento interanual en febrero

- Publicidad -

Las estadísticas sectoriales confirman el letargo de la actividad privada. La venta de materiales para la construcción experimentó un retroceso del 2,7% interanual durante febrero de 2026. Este porcentaje negativo consolida una contracción del 1,9% para el primer bimestre del año en comparación con el mismo lapso del calendario anterior.

El Índice Construya (IC), elaborado por el Grupo Construya, expone una radiografía clara del mercado. Las empresas líderes del sector advierten que en el arranque de 2026 se mantuvo el escenario de estancamiento sectorial iniciado doce meses atrás.

El espejismo del rebote mensual y las paradas técnicas

Los números muestran una fluctuación positiva a muy corto plazo que no altera la tendencia general de baja. Febrero arrojó una suba del 15,91% en la medición desestacionalizada frente a enero.

Los motivos estrictamente operativos detrás de esta variación mensual:

Los despachos destinados a obras residenciales retomaron su ritmo de consumo habitual.

retomaron su ritmo de consumo habitual. Quedó atrás el freno característico del primer mes del año generado por las vacaciones del personal.

Finalizaron las paradas técnicas programadas en las plantas de producción industrial.

Este indicador audita el volumen comercializado de insumos básicos como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos y carpintería de aluminio. La medición también contempla la salida de adhesivos, pinturas, sanitarios, sistemas de calefacción y grifería.

La entidad proyecta que un eventual proceso de normalización macroeconómica podría impactar positivamente en la demanda durante los próximos meses. Los gráficos actuales, sin embargo, demuestran que el consumo de materiales se mantiene hundido por debajo del umbral de actividad que la industria ostentaba a principios de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)