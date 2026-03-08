Las Pastillas del Domingo: la especulación electoral, se fue y nadie se dio cuenta, coherencia por favor y solo un funcionario administrativo

- Publicidad -

La especulación electoral

El Gobernador Claudio Vidal “cumplió” con la promesa de sacar la Ley de Lemas, pero en el afán por alimentar el discurso político y reafirmar el cumplimiento de su palabra de campaña (cosa que podríamos discutir por horas) no hizo lo que corresponde hacer: proponer un sistema sustituto. Por eso, para muchos, la acción legislativa del gobierno fue una puesta en escena, una mentira; todo indica que si van a derogar la Ley de Lemas, deben tener un proyecto alternativo. Si sacó el sistema vigente lo ideal hubiera sido que se ajustara a lo que establece el Código Electoral Nacional; en síntesis, lo lógico es que se cambie un sistema electoral por otro, cosa que no ocurrió.

Todo indica que Vidal busca poner un sistema electoral que lo beneficie a él desde el Estado y es esta ausencia de propuesta electoral al mismo momento de quitar el sistema anterior, lo que hace evidente el uso político del anuncio, con destino hacia su propia tropa.

Vidal celebró la derogación de la ley de Lemas en Diputados

Tanto el Frente para la Victoria como el SER sienten incomodidad con tener que resolver las internas de los bandos propios y es su voluntad recurrir a colectoras para no tener internas o no dejar partes de sus alianzas descontentas. Esto de las colectoras implica una ley de lemas encubierta; nada cambiaría prácticamente con el sistema anterior y es posible que sea lo que tiene pensado Vidal.

El SER busca en su proyecto alterno establecer el ballotage, algo anticonstitucional de acuerdo a la Constitución de la provincia, a fin de que sus votos adquieran poder de negociación en una elección que pueda dejarlos afuera. Quieren tener ese poder de negociación sea con los Libertarios o con el PJ.

El Frente para la Victoria y SER, hoy llamativamente cercanos, pretenden inventar artilugios electorales a la vieja usanza, con varios candidatos para no perder poder, habrá que ver cómo se acomodan las piezas a partir de la mitad de este año y quiénes surgen como propuestas. Lo que si podemos advertir es que va a ser entretenido y tal como adelantan las fuentes, las traiciones van a estar a la orden del día.

Se fue y nadie se dio cuenta

Un ex funcionario de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de El Calafate, investigado desde el 2022 en una causa por presunto abuso, fue citado por la justicia a declaración indagatoria y se enteraron que abandonó la provincia, en pleno proceso de investigación.

Se trata de Enrique Martín Levingston quien fue citado por el Juzgado interviniente a prestar declaración indagatoria para el 18 de marzo de 2026, en el marco de una causa que investiga presuntos hechos de abuso sexual simple.

La gravedad del hecho, que involucra a quien debía ser el máximo responsable local de velar por la protección y los derechos de los niños, generó un fuerte impacto social y se han llevado a cabo numerosas marchas en El Calafate denunciando tanto este caso como otros similares de abuso. El repudio y el reclamo de justicia por la inacción o lentitud institucional se visibilizaron con fuerza en la vía pública, incluyendo la colocación de cartelería y pancartas de protesta directamente en la fachada del municipio local.

Si bien la conducción política y la responsabilidad administrativa del funcionario involucrado dependían de la Gobernación de Santa Cruz, su oficina local compartía territorio, expedientes, convenios de fondos y seguimientos de casos todos los días con el área de Niñez del municipio de El Calafate.

En los corrillos políticos de la villa turística no se descarta que la ausencia de Levington haya estado en pleno conocimiento de amigos políticos y allegados al poder judicial de esa ciudad, ya que el mismo dejó de asistir a los lugares que solía frecuentar y a nadie le llamo la atención, hasta ahora.

Coherencia por favor

La foto que ilustra esta nota pertenece al local Sede de la Cámara de Comercio de Río Turbio, ubicada en el Barrio Islas Malvinas a escasos metros del edificio del Centro de Día “El Árbol”, entidad que funciona en la cuenca para la prevención, protección y atención integral en las problemáticas del consumo y tendencias suicidas suicidas.

Local Sede de la Cámara de Comercio de Río Turbio

Tal cual como observa el lector, existe una clara y concreta contribución de la Cámara de Comercio de esa ciudad al desarrollo arquitectónico y embellecimiento de Río Turbio, en particular a este pujante barrio de la ciudad carbonera y un aporte inimaginable a la seguridad, contribuyendo muy especialmente, con el objetivo social del centro de rehabilitación cercano, que busca sacar a los jóvenes de las adicciones y la promiscuidad.

Solo un funcionario administrativo

Hacer rato que no hablamos de YCRT y no porque no haya novedades del desarrollo del carbón y la energía que tanto el gobierno nacional como provincial parecen sostener en la deficitaria empresa estatal transformada en no se qué ente sui géneris que dicen van a vender a un privado por dos con cincuenta, a partir de la deplorable valuación patrimonial que hizo el Interventor de la empresa, donde, por ejemplo, valoró en 90 millones de dólares el complejo de la Usina 240 Mw “14 Mineros”.

Hoy hablamos de YCRT para resaltar la importantísima noticia que nos revela cómo una empresa multimillonaria en inversión, ha sido reducida (desde hace años, obviamente) a una administradora de sueldos, beneficios laborales y administración de salarios, obviamente, sostenidos y pagados por todos los argentinos mediante el déficit nacional, sin exigir la contraprestación lógica que demandaría un privado si de arriesgar capital se tratara.

Como mayor preocupación de la semana por parte del Interventor Pablo Gordillo, el día 5 de febrero 2026, el funcionario se encargó de emitir una comunicación interna informando el pago del salario, cargas sociales, retenciones etc a los activos “en cumplimiento de los plazos administrativos formales”, afirmando que el Tesoro Nacional enviaba los fondos disponibles en el BNA el día 6 de febrero y de la misma manera anunciaba que cobrarían el complemento jubilatorio de enero/2026 destinado a 1460 pasivos.

Comunicado de YCRT –

De esta manera, YCRT aguarda la decisión del gobierno “de hacer algo con el yacimiento”… pero eso puede esperar. Mientras tanto, como solo se trata de no tener problemas, paros y reclamos, el interventor mensualmente anuncia que los salarios ya están, que nadie se preocupe y el siga-siga reduce a una empresa deficitaria e ineficiente a un ente que paga grandes sueldos a un sector dirigencial (administrativo/contable/jurídico) que como Gordillo, están ahí solo para eso, no para pensar en grande y en el futuro de la empresa como deberían hacerlo.

Y esto no es casualidad, es un plan desarrollado, permitido y aplicado por el gobierno de Milei que parecía venir con “el lápiz rojo” pero se le quebró la punta y la complicidad del gobierno provincial, hoy muy asociado a LLA, al punto que Vidal (además de votarle todo en el Congreso) acompañó el presidente a EEUU y no sería raro que de cara al 2027, Vidal se transforme en socio político del inefable Jairo Guzmán quien encaja perfectamente en el “modelo” K, V y cualquier otro modelito de personajes que puedan aparecer en los próximos dos años en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)