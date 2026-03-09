Fuerte choque e incendio en el acceso a El Calafate: un muerto

- Publicidad -

Un hombre perdió la vida tras un impactante choque lateral en el acceso a la ciudad de El Calafate donde uno de los vehículos siniestrados volcó y el otro se incendió sobre la ruta provincial N°11.

El incidente vial se produjo el domingo a las 14 horas a 10 kilómetros de la villa turística cuando impactaron un auto Toyota Yaris de una agencia de alquiler y un remis Chevrolet Prisma colisionaron circulando en la misma dirección hacia el aeropuerto.

Según los primeros testimonios recabados por la policía, relataron que el Toyota Yaris iba por delante y el vehículo perdió el control, mientras que el remis que iba por detrás no pudo esquivarlo e impacto sobre uno de los costados del Toyota que terminó volcando sobre la banquina.

- Publicidad -

Tras el impacto, el remis comenzó a incendiarse sobre la ruta y el conductor pudo salir del vehículo.

En tanto, el conductor del vehículo de alquiler quedó atrapado en el interior, donde los bomberos pudieron rescatarlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia del Hospital SAMIC El Calafate.

Los bomberos no pudieron reanimarlo y el hombre de unos 40 años falleció en el lugar.

La zona tuvo interrumpida la circulación en una de las manos y desde Accidentología Vial se realizaron las pericias para determinar las causas del accidente. (Agencia OPI Santa Cruz)