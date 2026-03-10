El patentamiento de autos se desplomó un 36,8% mensual durante febrero

- Publicidad -

El mercado automotor argentino cerró febrero con cifras en rojo que exponen la fragilidad del consumo frente a la inestabilidad de precios. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el patentamiento de vehículos sufrió una caída interanual del 5,7%, totalizando 42.026 unidades registradas.

El desplome es aún más pronunciado si se analiza el desempeño respecto al mes inmediato anterior. La comparación mensual arroja un declive del 36,8%, pasando de las 66.454 unidades de enero a las apenas 42.026 de febrero.

Radiografía del desplome en las concesionarias

El acumulado del primer bimestre refleja una erosión constante en el volumen de operaciones:

Patentamientos totales 2026 : 108.480 unidades registradas entre enero y febrero.

: unidades registradas entre enero y febrero. Contracción acumulada : El mercado se redujo un 4,9% frente a las 114.086 unidades del mismo periodo de 2025.

: El mercado se redujo un frente a las unidades del mismo periodo de 2025. Diferencial interanual de febrero: Se vendieron 2.540 vehículos menos que hace doce meses.

Sebastián Beato, presidente de ACARA, atribuyó este escenario a una combinación de factores técnicos y macroeconómicos. Entre ellos, destacó la menor cantidad de días hábiles, la incertidumbre en las cuestiones cambiarias y, fundamentalmente, una expectativa de precios por parte de los terminales que calificó como poco realista.

Pese al escenario recesivo del mes, la entidad mantiene un sesgo optimista basado en la baja de tasas de interés y la reciente reforma laboral. En el desglose por marcas, Volkswagen encabezó las ventas con 5.898 unidades, desplazando a Fiat (5.127) y Toyota (4.991) al segundo y tercer puesto respectivamente.

En el segmento de modelos, la Toyota Hilux recuperó el liderazgo con 2.212 patentamientos, seguida por el Fiat Cronos con 2.026 y el Peugeot 208 con 1.915 unidades. El sector ahora apuesta a que el capítulo impositivo de las nuevas reformas nacionales actúe como un catalizador para recuperar el ritmo de actividad en el segundo trimestre. (Agencia OPI Santa Cruz)