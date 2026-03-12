Gobierno se reunió con empresarios de China por inversiones en el sector energético

- Publicidad -

(OPI TdF) – El presidente del Directorio de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, junto a la ministra de Energía de Tierra del Fuego AIAS, Gabriela Castillo se reunieron con representantes de empresas chinas para analizar y avanzar en proyectos vinculados al desarrollo energético.

D’Alessio sostuvo que el encuentro con los empresarios de China permitió “avanzar en aspectos técnicos y administrativos vinculados al desarrollo de la nueva central eléctrica”.

“Iniciamos el trabajo para la conformación de la Unión Transitoria entre Terra Ignis y la filial local de la empresa, Austral Gas, Petróleo y Electricidad, que tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento de la futura planta”.

El encuentro permitió analizar “posibilidades de inversión en yacimientos hidrocarburíferos de la provincia, donde la empresa manifestó interés y adelantó que ya adquirió equipamiento en China con la intención de traerlo a Tierra del Fuego para avanzar en futuros desarrollos”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)