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El presidente Masoud Pezeshkian ofreció desde Teherán mantener las negociaciones internacionales abiertas si el gobierno norteamericano abandona su enfoque maximalista. La agencia de noticias oficial IRNA difundió la propuesta horas antes de los actos conmemorativos por el Día Nacional del Golfo Pérsico.

La postura del Ejecutivo iraní choca de frente contra los anuncios emitidos este jueves por Israel Katz. El ministro de Defensa de Israel advirtió sobre la inminencia de nuevos bombardeos y afirmó que su ejército podría “volver pronto a la acción militar contra Irán”.

Pezeshkian detalló los crímenes de guerra ocurridos durante el reciente conflicto bélico de 40 días entre su país, Estados Unidos y la administración israelí. El listado de expedientes denunciados incluyó:

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Los asesinatos del ex líder supremo Ali Khamenei , altos mandos militares y dirigentes políticos.

, altos mandos militares y dirigentes políticos. La destrucción de instalaciones nucleares pacíficas que supervisa el Organismo Internacional de Energía Atómica .

. El daño deliberado contra infraestructura civil y vital de la región.

El mandatario dialogó telefónicamente con Sanae Takaichi, primera ministra de Japón. Durante la conversación, el funcionario repudió la piratería marítima ejecutada por fuerzas estadounidenses y reclamó una condena internacional explícita frente al bloqueo de los puertos de Asia Occidental.

Takaichi respaldó la resolución de disputas mediante herramientas diplomáticas y agradeció la autorización de tránsito que permitió el paso de un buque comercial japonés a través del estrecho de Ormuz. La dirigente solicitó garantías de navegación segura para el resto de la flota mercantil de su país.

Las restricciones navales alteraron el comercio internacional. El jefe de Estado persa calificó las declaraciones provenientes de funcionarios de Washington como actos contrarios al derecho internacional y reafirmó la voluntad de defender los derechos legítimos de Irán.

El líder del país asiático responsabilizó a Estados Unidos e Israel por la inseguridad generalizada en el Golfo. Las bases militares extranjeras fracasaron al intentar proteger a las naciones anfitrionas y habilitaron las represalias iraníes contra los puntos de origen de las agresiones.

El sitio web presidencial publicó un documento oficial de cara a la conmemoración del 30 de abril. El texto acusa a los países enemigos de trasladar la ofensiva hacia el terreno económico mediante la imposición de restricciones marítimas.

El Gobierno persa aplica excepciones a la libertad de navegación y prohíbe el tránsito naval exclusivamente a los países que considera hostiles. La oficina de presidencia oficializó esta medida mediante el comunicado impreso para la jornada del 30 de abril. (Agencia OPI Santa Cruz)