La foto de Belloni y Luxen es el relato en imágenes, ahora falta el detalle, la verdad y los números; así como lo publicaron, nada está explicado

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(Por: Rubén Lasagno) – En estos días se distribuyó una noticia (muy escueta, demasiado para mi gusto) donde se da cuenta que el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y la Municipalidad de El Calafate lograron un acuerdo para normalizar los aportes a la Caja de Servicios Sociales (CSS), la obra social de los empleados estatales. El convenio fue firmado por Pedro Luxen (jefe de Gabinete provincial) y Javier Belloni (intendente de El Calafate).

Y la información señala puntualmente “que el Municipio comenzará a pagar de forma regular los aportes mensuales a la obra social para otorgarle previsibilidad al sistema”.

De acuerdo a lo que se distribuye como información oficial, el entendimiento contempla avanzar hacia un esquema para compensar las deudas y acreencias mutuas que existen entre ambas administraciones y adelanta que se busca ordenar el financiamiento, sostener el funcionamiento de la obra social y fundamentalmente, “asegurar los recursos para mejorar la atención y la cobertura de salud de los trabajadores estatales”. Adorni diría: FIN, pero no; en este caso falta casi todo.

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Ahora lo que falta

Esta exposición pública que es resaltada como un logro por parte del gobierno provincial y como un acto de comunión política y legitimidad institucional por parte del intendente Belloni, tiene sus claros y también varios oscuros.

Entre los “claros” aparecen el diálogo institucional (gobierno-municipio) y fundamentalmente la iniciativa del intendente de comenzar a resolver el viejo y grave problema de la deuda con la Caja de Servicios Sociales, en un momento en que la Obra Social ha cortado prácticamente todos los servicios o gran parte de ellos a sus afiliados y por otro lado, la apertura del Ejecutivo en materia de diálogo y acuerdos.

Entre los puntos “oscuros” hay muchas omisiones y la poca información real y concreta que se oculta tas la foto política de circunstancia, desde la cual intentan decirle a la gente “¿Ven?, nos entendemos y llegamos a un acuerdo en beneficio de los municipales de El Calafate que muestra lo bien que se pueden hacer las cosas cuando hay un diálogo…”, lo cual si bien es cierto, no es inocente; claramente la intención de ambos (Belloni y Luxen) es contrastarlo con la actitud del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, quien no es solo un deudor multimillonario de la CSS sino que además, mantiene el diálogo cortado con el gobierno provincial. Por ende, la foto del intendente y el jefe de gabinete es muy representativa del mensaje que emite el gobierno para marcar las diferencias.

Pero tanto Belloni como Luxen omiten decir por ejemplo: a cuánto asciende la deuda del municipio con la CSS (se desconoce públicamente); cómo va a ser el mecanismo de “compensación” y pago mensual y fundamentalmente cómo va a pagar la municipalidad todo lo adeudado en concepto de aportes no depositados desde el año 2007 a la fecha; y decimos desde el 2007, porque fue cuando asumió este intendente, pero antes, Néstor Méndez tampoco pagaba, por lo tanto, la deuda histórica es incalculable o bien está calculada pero ni el municipio ni el gobierno lo dicen.

La foto de Belloni y Luxen es el relato en imágenes

La información oficial señala “que el Municipio comenzará a pagar de forma regular los aportes mensuales” y esto significa que están sacando de la ecuación a la deuda anterior o histórica, incluyendo la del propio Belloni en 19 años de gestión.

Objetivamente el intendente Javier Belloni ha actuado de la misma manera que Pablo Grasso, solo que ante la eventualidad de las repercusiones que tienen las finanzas de la CSS y el mal humor de la gente que ve a los intendentes como una parte importante del problema, el jefe comunal de la villa turística toma un atajo político mucho más efectivo y concreto y “traza una raya”, diciendo en el mensaje subliminal de la foto que publica el gobierno “Desde hoy en más, este municipio cumplirá con los depósitos de rigor”, pero eso, claro está, no borra la retención indebida de haberes que la municipalidad de El Calafate ha hecho todo este tiempo y que el gobierno provincial no ha denunciado como en el caso de todos y cada uno de los municipios de Santa Cruz.

Concluyendo: la medida es buena (si se cumple), el objetivo es positivo (si en realidad el municipio cumple) y el mensaje es incentivador para que otros intendentes sigan el ejemplo. Pero aún así, persisten muchas dudas sobre este extraño e ilegal manejo de fondos entre los intendentes y el gobierno provincial. Esta suerte de “excusa” de los jefes comunales, de que la provincia les debe plata y “compensan” con la falta del depósito obligatorio por ley; es un argumento falso e ilegal.

Que el gobierno provincial les deba a los municipios por obras o cualquier motivo que sea, no hace menos delictivo el hecho de que un intendente le descuente a los empleados y no haga el depósitos a la CSS, que es el fin por el que hace esos descuentos a cada asalariado.

Pero como la culpa es concurrente, el municipio por no denunciar al gobierno por las deudas, el gobierno por no denunciar a los intendentes por la falta de aporte a la CSS y los gremios municipales e inclusive los propios trabajadores que no denuncian al intendente por retenerles indebidamente parte del sueldo que les roba mensualmente y no asigna a la obra social, se genera un círculo vicioso que hace perder el principal objetivo: los responsables directos de esta virtual estafa a los trabajadores municipales y a la Obra Social de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)