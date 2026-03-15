Buscan avanzar con un censo de guanacos en Chubut

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(OPI Chubut) – El gobierno provincial analiza la posibilidad de realizar un censo de la población de guanacos en el territorio de Chubut y la carga que esta especie efectúa sobre los pastizales y distintas regiones.

Así lo aseguró el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera que están evaluando la posibilidad de esta especie que se extiende por la región patagónica.

Rivera aseguró que “estamos en un proceso en el cual estamos tratando de cerrar la posibilidad de hacer un censo poblacional. Hoy la verdad que se puede decir que hay muchos o hay pocos guanacos, pero todos estamos opinando desde una perspectiva en la cual no tenemos los números definitivos”.

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Un relevamiento de la población permitirá conocer “cómo su población está estandarizada, cuántos machos, cuántas hembras, cuántas crías, dónde migran, entre otros aspectos. A partir de esos datos poder tomar alguna definición; si hay que hacer algún trabajo sobre la carga de estos animales”.

Respecto a la posibilidad de aprovechamiento productivo de los guanacos sostuvo que “no solamente la piel, sino también tenemos la posibilidad de la carne, de la proteína, así que es algo que está en agenda y que también está sucediendo”. (Agencia OPI Chubut)