El Gobierno reformuló el polémico Plan de Inteligencia Nacional

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El Gobierno liderado por Javier Milei retrocedió con los artículos más severos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN). La administración central remitió silenciosamente una nueva versión del documento al Congreso tras recibir una ola de críticas. Lo cierto es que la gestión libertaria busca desactivar las duras denuncias por espionaje interno.

El PIN original abarcaba 170 páginas y tomó forma bajo la conducción de Sergio Neiffert en la SIDE. El texto colocaba bajo investigación a opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. La Comisión Bicameral de Inteligencia analizó este borrador donde el oficialismo acusaba a dichos grupos de erosionar la confianza pública.

La SIDE eliminó o reformuló las referencias a los actores que afectan la percepción y los procesos cognitivos de la opinión ciudadana. El organismo tomó esta decisión luego de recibir un dictamen fuertemente crítico de la Bicameral. Las modificaciones también suprimieron el rastreo mediante nuevas tecnologías e inteligencia artificial, según reportó el diario La Nación.

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El oficialismo envió estas correcciones pasada la contienda electoral de octubre. El Ejecutivo concretó la maniobra exactamente antes de la salida de Sergio Neiffert de la central de espías. El dato clave indica que el oficialismo intentó encuadrar el texto dentro de los límites de la ley de inteligencia nacional.

Sin embargo el parlamento mantiene las alertas rojas por la plena vigencia del decreto 941/2025. El Presidente Javier Milei amplió unilateralmente las facultades de la SIDE mediante esta herramienta ejecutiva. La norma permite a los agentes detener personas sin control judicial previo y ejecutar cruces masivos de datos personales.

La renovación legislativa paralizó por completo el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Los parlamentarios aún no revisaron definitivamente la nueva versión del PIN remitida por el Poder Ejecutivo. Y es que el actual vacío institucional alimenta las dudas sobre cuál texto rige realmente las operaciones de inteligencia estatal. (Agencia OPI Santa Cruz)