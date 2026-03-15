El negocio de $LIBRA y los 5 millones de dólares bajo la lupa

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La Justicia detectó un memo por 5 millones de dólares en el celular del operador Mauricio Novelli. El texto vincula los fondos con el aval del Presidente Javier Milei a la criptomoneda $Libra. Las copias del archivo integran hoy el cuerpo principal de la causa judicial.

Los peritos pertenecientes al Ministerio Público Fiscal restauraron el archivo tras descubrir un borrado intencional. El esquema de negocios define tres pagos cancelables en efectivo o mediante la entrega de tokens. El acuerdo detalla un cobro adelantado y otro monto atado a la emisión de un tuit presidencial.

El remanente obliga a firmar un contrato sobre blockchain e inteligencia artificial directamente con Javier Milei. El lobista escribió las pautas entre fines de octubre y noviembre de 2024. La maniobra antecede la llegada del ciudadano estadounidense Mark Hayden Davis a la ciudad de Buenos Aires.

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El pacto estipula un espaldarazo público del Presidente y una cumbre presencial dentro de la Casa Rosada. El dato clave brota de los registros de llamadas que los investigadores lograron procesar. El análisis encontró más de veinte comunicaciones y mensajes cruzados entre Mauricio Novelli y Karina Milei.

La investigación documentó al menos 14 llamadas telefónicas con el Asesor Presidencial Santiago Caputo. El cruce de datos suma contactos con el economista Demian Reidel para orquestar el vuelo y la caída de $LIBRA. Lo cierto es que la cronología explota el día 14 de febrero de 2025.

Mauricio Novelli procuró contactar a Karina Milei y minutos después logró hablar con Javier Milei desde Dallas. La conversación con el jefe de Estado antecedió la publicación en internet. Y es que el equipo técnico habilitó el sitio web VivaLaLibertadProject de manera simultánea para capturar inversiones inmediatas.

El reloj de la red X marcó las 19.01 cuando Javier Milei oficializó su respaldo a $LIBRA. El mensaje presidencial liberó un código alfanumérico compuesto por 44 caracteres. Sin embargo los expedientes marcan que este contrato indispensable para operar permaneció en secreto hasta esa misma tarde. (Agencia OPI Santa Cruz)