El derrumbe en la venta de alimentos y autos expone el verdadero freno comercial

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Los registros de la economía real confirman un freno sostenido en el volumen de transacciones cotidianas. Durante febrero de 2026, la caída del consumo privado alcanzó el 1,9% en la comparación interanual. Este resultado marca el tercer mes consecutivo de contracción general y consolida una retracción del 1,7% para el acumulado del primer bimestre del año.

Aunque la medición mensual reflejó un leve repunte del 1,1% respecto a enero, la tendencia de fondo sigue siendo negativa y el impacto ya se traslada a las arcas públicas.

La radiografía técnica elaborada a través del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), un modelo de regresión lineal de la Universidad de Palermo (UP), desglosa el retroceso comercial en sectores clave de la economía. Los recortes de gastos más pronunciados se observan en los siguientes rubros operativos:

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Carne vacuna : Descenso interanual del 14,7% registrado durante el mes de enero.

: Descenso interanual del registrado durante el mes de enero. Carne aviar : Baja del 11,5% en el mismo período.

: Baja del en el mismo período. Automotriz : Caída del 3,4% en el patentamiento de vehículos frente a los registros del año previo.

: Caída del en el patentamiento de vehículos frente a los registros del año previo. Recaudación tributaria: Merma del 3,5% interanual en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante febrero, tras descontar el efecto de los precios.

Los números detrás del retroceso comercial

El estudio evidencia además una pérdida drástica de dinamismo en el apalancamiento financiero de los hogares. El uso de plásticos para financiar compras se enfrió abruptamente. Las operaciones con tarjetas de crédito aumentaron apenas un 5,8% interanual en febrero, acumulando un alza bimestral del 8,7%. Este volumen contrasta fuertemente con la expansión del 51,6% que el mismo instrumento había registrado a lo largo de 2025.

Los sectores vinculados al ocio también emiten señales de estancamiento. La asistencia a cines y las ventas en patios de comidas mostraron un claro retroceso hacia el cierre de la medición estadística. En la vereda opuesta, el único rubro que exhibió un salto extraordinario fue la venta de motocicletas, con un incremento del 72,3% en la medición interanual de febrero.

El contraste entre la parálisis de los consumos básicos de subsistencia y el disparo aislado en vehículos de dos ruedas marca una alteración evidente en los patrones de gasto. Más allá de los rebotes estadísticos mensuales, la economía real, medida por su volumen efectivo de ventas y recaudación asociada, continúa operando a la baja. (Agencia OPI Santa Cruz)