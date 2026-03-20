Aprueban régimen especial para brigadistas de Chubut

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(OPI Chubut) – La legislatura de Chubut aprobó por mayoría un régimen especial de abstención laboral para aquellos brigadistas que se desempeñan en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Los diputados aprobaron el proyecto que permite a los trabajadores poder acoplarse al régimen a aquellos mayores de 53 años y que les reste pocos años para jubilarse.

Entre los requisitos establecidos se encuentra “la acreditación fehaciente de prestación de servicios en el área con fecha anterior al 8 de enero de 2009, y continuidad laboral ininterrumpida hasta el momento. También ser agente de planta permanente del Servicio de Manejo del Fuego”.

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Durante ese tiempo el brigadista percibirá salario mensual correspondiente al 85% móvil de la remuneración del cargo que revista.

Aclara la ley que “no podrán ser beneficiados de este régimen aquellos quienes se encuentren en condiciones de acceder a algún beneficio jubilatorio, ya sea a otorgar por el ISSyS o por una caja jubilatoria diferente”.

Para quienes quieran acceder a este régimen de retiro podrán incorporarse hasta el 31 de diciembre de 2026. (Agencia OPI Chubut)