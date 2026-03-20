El Presidente Milei se reúne con la derecha global en Hungría

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Javier Milei, Presidente de la Nación, inició hoy una nueva travesía internacional con destino a Budapest. Tras su paso por el Foro Económico del Noroeste (FENOA) en Tucumán, el mandatario busca consolidar su perfil ideológico en Hungría. De acuerdo a los datos analizados, la agenda oficial responde a una invitación para participar en la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora).

El mandatario aterrizará en la capital húngara este viernes 20 de marzo a las 20:00 (15:00 hora argentina). El cronograma institucional comenzará el sábado 21 de marzo con reuniones de alto nivel. Javier Milei mantendrá un encuentro con el Presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor a las 11:00 (7:00 argentina).

Posteriormente, el Primer Ministro, Viktor Orbán, recibirá al economista en el Monasterio Carmelita de Buda a las 12:10 (8:10 argentina). Presidencia definió esta actividad como parte de una red de foros donde confluyen actores vinculados al liberalismo económico. Lo cierto es que la gestión busca estrechar vínculos con la derecha global antes de emprender su regreso. (Agencia OPI Santa Cruz)