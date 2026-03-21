Tragedia en Garayalde: tres personas murieron tras un choque frontal

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(OPI Chubut) – Tres personas perdieron la vida tras un impactante choque frontal que se produjo el viernes a la tarde en la zona de Garayalde, sobre el kilómetro 1.685 de la Ruta Nacional N°3.

Las víctimas son integrantes de una familia de un funcionario municipal de Garayalde, quien perdió la vida junto a una hermana y su madre.

El accidente se produjo al impactar una camioneta Toyota Hillux contra una Ford EcoSport y los primeros testimonios indican que la camioneta de mayor porte circulaba a “unos 160 kilómetros por hora y mordió la banquina”.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Leandro Augusto Bria de 38 años, su hermana Bárbara Raquel Bria de 45 años y su madre Elvira Raquel Morando de 70 años, todas iban a bordo de la camioneta Ford EcoSport y sobrevivió un niño de 11 años que permanece internado en terapia intensiva en Comodoro Rivadavia con múltiples fracturas.

En tanto, los dos integrantes de la camioneta Toyota Hillux fueron identificados como Iván Andrés Morellato de 52 años y Fabiola Vanina Alonso de 52 años, ambos oriundos de Córdoba, quienes resultaron con heridas graves.

La policía de Chubut tomó declaraciones a testigos del accidente quienes relataron que el conductor de la camioneta Hillux “venía de Comodoro muy fuerte. Un camionero calculó que transitaba a unos 160 o 170 kilómetros por hora y que lo pasó 20 segundos antes del accidente”.

Augusto, hermano de las víctimas, sostuvo que su hermano Leandro “era muy prudente para manejar en la ruta. Venían a 100 km/h. Mi hermano era muy prudente, más cuando iba con mi vieja. Estoy seguro de que trató de evitar el choque, pero impactó porque esa camioneta venía muy fuerte”.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en la causa y trabaja junto a personal de Criminalística para determinar las causas exactas del siniestro, cuando sobre la ruta había escarcha y caída de granizo. (Agencia OPI Chubut)