Las Pastillas del Domingo: El hombre invisible, ¿Tu también Bruto?, Lo mismo pero distinto y ¡Plata hay muchachos!

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El hombre invisible

Desde que Fernando Españón “renunció” a la Cámara de Diputados acusado por abuso sexual, abuso de autoridad y malversación de caudales público, desapareció de la escena política provincial. Sin duda la táctica del gobierno fue “enfriarlo” para disimular la cobertura política que tiene el ex intendente de 28 de Noviembre y básicamente que el bloque del SER no se escindiera por las posturas internas que generaba la discusión sobre el desafuero pedido por la justicia y sostenido por orden de la presidencia de la Cámara, razón por lo cual fue negado durante más de un año.

Ahora bien, corrido el diputado de su cargo y sin fueros, se presumía que el Juez Jorge Yance, tan decidido a investigar al mal ex funcionario provincial, iba a actuar en consecuencia y al menos hasta el momento hay un preocupante “silencio de radio”, tanto de la oposición kirchnerista, como de la propia justicia y ni hablar del gobierno provincial.

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La pregunta es si a Españón lo sacaron de la Cámara cuando ya estaba asegurado que no lo iban a tocar judicialmente o si esta acción fue meramente cosmética respondiendo, como ya lo explicamos en otro informe, a una negociación, ¿un “tome y daca” entre el gobierno y la justicia provincial por el caso Basanta?.

Hoy Españón se ha vuelto “el hombre invisible” aunque aseguran que sigue cobrando y la aparentemente poca proactividad de los jueces para proseguir la investigación amenaza con invisibilizar la ya poco transparente Justicia en Santa Cruz.

¿Tú también, Bruto?

En medio de la discusión pública por la denominada “Ley de Glaciares”, tras lo cual los gobernadores van a tener la decisión que no quiere tomar la Nación, que es determinar qué áreas periglaciares van a ser entregadas a las empresas para su explotación, se conoce, por estudios científicos, que el glaciar Perito Moreno está retrocediendo en forma alarmante en los últimos meses/años.

Según el estudio satelital, el frente del glaciar símbolo e identificación mundial de cualquier postal de El Calafate, desde el año 2020 a la fecha, ha retrocedido 800 metros, perdiendo sus inmensas paredes de hielos eternos que fueron y son la delicia de los visitantes de todo el mundo que observan, esta maravilla desde los miradores.

La audiencia pública, como otras tantas que se hicieron cuando se aprobó la construcción de las Represas y la usina de YCRT, son truchas, manejada, simuladas, manipuladas y propensas a “cumplir” con las formas; seriedad cero. A tal punto que de más de 1.000 inscripto solo se aceptaron 350 y “Lule” Menem solo habilitó a 70 para un debate de tal importancia, lo cual adelanta que todo lo que se diga allí no va a servir para nada. Como el loto, la Ley de Milei “sale o sale” y los gobernadores, son absolutamente responsables.

El Glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Y Santa Cruz con un gobierno alineado incondicionalmente con Nación y cooptado por la necesidad de fondos y empréstitos, a quien no le importa traicionar al votante del 2023 que creyó en el discurso de un Vidal de 180°, no solo va a ceder a perforar en cualquier lado de la cordillera, sino que a Claudio Vidal le asistirá la potestad de decidir cómo, dónde y cuándo. Y seguramente se le abrirá otro karma político-social, cuando deba atacar el fino equilibrio entre el orgullo turístico de la provincia y la necesidad de ofrecerle en bandeja de plata (y oro) las áreas vírgenes de los glaciares a sus amigos canadienses que esperan con tenedor y cuchillo la orden de largada de Vidal usando el RIGI para llevarse todo sin dejar nada y esta vez, destruir los glaciares y su delicado entorno. Y nosotros estaremos ahí.

Lo mismo pero “distinto”

La toma de deuda por 100 mil millones de pesos del gobernador Claudio Vidal sobre la Coparticipación nacional, no es más que la réplica de una acción metodológica propia del kirchnerismo más aceitado. Recordemos que CFK hacía actos en Casa de Gobierno y reunía a los gobernadores (encabezados por Alicia Kirchner) que aplaudían como focas “los préstamos” del gobierno nacional con garantía de pago a través de la coparticipación, que en síntesis era un adelanto de ésta a descontar de los giros futuros.

Esto que era fuertemente criticado por un candidato a gobernador como Claudio Vidal, donde decía que se hipotecaban los fondos provinciales recortando el dinero que debía ir a resolver problemas de los santacruceños y terminaba en vaya a saber qué bolsillo, está ocurriendo ahora por su propia decisión.

El Diputado Nacional por Santa Cruz José Luis Garrido – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Y en base a esta sumisión irrestricta del gobierno provincial a los pies de Javier Milei, se comienza a entender lo que venimos marcando desde hace más de un año y medio: el significado del comportamiento del diputado nacional José Luis Garrido, quien sistemáticamente ha favorecido las propuestas legislativas del gobierno nacional.

Garrido fue una pieza legislativa fundamental para que el Poder Ejecutivo nacioal lograra el tercio necesario para blindar sus decisiones. En ambos casos, fue el único legislador santacruceño que votó a favor del gobierno nacional el Veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, votó a favor de sostener el veto del presidente; Veto a la Ley de Financiamiento Universitario, se opuso a la ley que buscaba aumentar y actualizar por inflación el presupuesto de las universidades nacionales; Ley Bases y Paquete Fiscal, levantó la mano a favor de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y en la Reforma Laboral su voto positivo fue especialmente decisivo y marcado en la aprobación del capítulo correspondiente a la modernización o reforma laboral, otorgándole al gobierno las herramientas estructurales que solicitaba al inicio de su gestión.

Carambia y Gadano también hicieron lo suyo, como ya lo dijimos hasta el cansancio. Pero lo de Garrido es extremadamente visible y asquerosamente entreguista y falso.

¡ Plata hay muchachos !

En conversación con al menos tres personas de medios provinciales que editorialmente asumen el compromiso de ser repetidoras del mensaje oficial donde la ausencia de críticas al gobierno provincial y/o a cualquier integrantes o decisión que tome el gobernador Vidal es más que obvia, apareció un dato curioso el cual deseamos destacar.

Prácticamente todos (o una gran mayoría) de los responsables de esos medios o periodistas que conforman la grilla oficial, han vacacionado por Europa, haciendo realidad un sueño que a muchos de nosotros nos costó años realizar. Y está bien que ello ocurra, todo trabajador debe y necesita expandir su universo vacacional y de conocimiento, pero siendo que se ha hecho una costumbre transversal al “periodismo militante”, esto nos confirma que tanto el Ejecutivo como la Legislatura provincial pagan muy buenos salarios para quienes abandonan el periodismo por una buena renta que amplían las fronteras territoriales de las vacaciones familiares y les permita conocer las tierras de los abuelos al otro lado del charco. Y esto nos lleva a formular otra premisa: en la provincia plata hay, al menos para la cobertura mediática. (Agencia OPI Santa Cruz)