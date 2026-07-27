Javier Milei recibe al FMI y viaja a Perú a la asunción de Fujimori

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La Casa Rosada abre un frente diplomático con la llegada de la conducción del organismo de crédito internacional y una cumbre de mandatarios regionales en Lima. El oficialismo busca consolidar acuerdos comerciales con Estados Unidos y afianzar lazos geopolíticos.

Javier Milei, presidente de la Nación, recibe a Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en la Casa Rosada a las 14:00. El encuentro formal incluirá una reunión bilateral inicial y la posterior integración del Gabinete de Ministros para evaluar las metas económicas vigentes.

El esquema oficial prevé que la comitiva de la conducción económica examine la marcha del programa financiero antes de la partida del jefe de Estado hacia Perú. Paralelamente, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, mantendrá en el despacho oficial una audiencia de trabajo el 28 de julio de 2026 con Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina, con la finalidad de monitorear las cláusulas del acuerdo comercial bilateral y ajustar mecanismos de cooperación.

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La comitiva del Poder Ejecutivo emprenderá viaje el 28 de julio de 2026 hacia Lima para asistir a la ceremonia de jura constitucional de Keiko Fujimori en la sede del Congreso de la República del Perú. La actividad protocolar reunirá a representantes del bloque conservador de América Latina, marcando una alineación estratégica en la política exterior del Gobierno argentino.

Cónclave diplomático en Lima y despliegue regional

La ceremonia en el parlamento peruano contará con una delegación de jefes de Estado de la región. Confirmaron su asistencia José Antonio Kast, referente político de Chile; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; y Nasry Asfura, presidente de Honduras.

El alineamiento del Poder Ejecutivo busca consolidar un bloque de integración en la gestión exterior, combinando las negociaciones crediticias en la Casa Rosada con la presencia institucional en las capitales sudamericanas. (Agencia OPI Santa Cruz)