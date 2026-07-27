La calificadora Moody’s subió la nota de cinco corporaciones clave

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Moody’s mejoró la nota crediticia a B1 para cinco corporaciones por la previsibilidad en la facturación y el esquema de actualización de tarifas.

El ajuste macroeconómico y la garantía de cobro permitieron a Moody’s elevar la nota de B2 a B1 con perspectiva estable para TGS, YPF Luz, Genneia, EDEMSA y Aeropuertos Argentina. La decisión responde al fortalecimiento del flujo de caja corporativo mediante esquemas de actualización de tarifas y contratos dolarizados. Por su parte, la firma MSU Green Energy mantuvo su nota estancada en B2 con perspectiva estable.

La mejora crediticia no refleja mayor eficiencia técnica, sino la certeza de ingresos garantizados que el esquema tarifario traslada a las corporaciones. La calificadora destacó que el marco regulatorio consolida la cobrabilidad de estas organizaciones. La falta de precisiones sobre el plan de inversiones netas deja al descubierto que la mejora responde a la transferencia directa de costos hacia la demanda.

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En la Patagonia, la recalificación impacta en el transporte de gas desde Vaca Muerta y en la generación de energía eléctrica. La operación de TGS e YPF Luz se sostiene sobre contratos a largo plazo con CAMMESA y clientes privados que blindan la rentabilidad empresarial. La menor carga de endeudamiento y la facturación fijada en divisas aseguran el repunte en la escala internacional de riesgo.

3 claves para entender esta medida:

Suba generalizada de B2 a B1: Cinco corporaciones de energía e infraestructura escalaron un peldaño en la nota crediticia internacional.

Cinco corporaciones de energía e infraestructura escalaron un peldaño en la nota crediticia internacional. Blindaje en contratos en dólares: Las concesiones hasta 2038 y los acuerdos con CAMMESA aseguran la caja corporativa.

Las concesiones hasta y los acuerdos con aseguran la caja corporativa. Excepción en el sector: MSU Green Energy quedó excluida del alza y mantuvo su calificación en nivel B2.

¿Cómo afecta esta recalificación al costo de la energía en la Patagonia?

El alza convalida el esquema de facturación que impacta en las boletas residenciales e industriales del sur del país. La firmeza financiera de TGS y las generadoras eléctricas depende del mantenimiento de tarifas elevadas y del esquema de ajuste periódico implementado en los servicios públicos.

Las empresas que operan en la región ganan acceso a financiamiento internacional para sus proyectos de infraestructura. La contrapartida para el tejido productivo regional es la consolidación de un costo tarifario rígido fijado en moneda dura.

“El alza es consecuencia de un escenario macroeconómico que fortaleció las condiciones operativas y financieras de estas organizaciones“, fundamentó la calificadora Moody’s en su informe técnico.

¿Por qué Moody’s elevó la nota crediticia de estas corporaciones?

La calificadora internacional fundamentó la suba a B1 en el respaldo operativo y regulatorio que obtiene cada una de las empresas analizadas:

TGS: Cuenta con activos estratégicos para el transporte de gas en Vaca Muerta , diversificación de ingresos y bajo nivel de endeudamiento.

Cuenta con activos estratégicos para el transporte de gas en , diversificación de ingresos y bajo nivel de endeudamiento. YPF Luz: Registra diversificación en su parque generador, respaldo directo de YPF y contratos vigentes con CAMMESA y clientes privados.

Registra diversificación en su parque generador, respaldo directo de y contratos vigentes con y clientes privados. Genneia: Consolida su liderazgo en energías renovables mediante contratos de venta a largo plazo y un plan de expansión de capacidad.

Consolida su liderazgo en energías renovables mediante contratos de venta a largo plazo y un plan de expansión de capacidad. EDEMSA: Muestra estabilidad en la distribución eléctrica de Mendoza , caja predecible y esquemas automáticos de actualización tarifaria.

Muestra estabilidad en la distribución eléctrica de , caja predecible y esquemas automáticos de actualización tarifaria. Aeropuertos Argentina: Registra una concesión garantizada hasta 2038, facturación dolarizada de sus tarifas y recupero en el tráfico aéreo. (Agencia OPI Santa Cruz)