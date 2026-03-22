Santa Cruz acordó con YPF un plan para el cierre de pozos petroleros

- Publicidad -

La provincia de Santa Cruz firmó un acuerdo con la empresa YPF para concretar un plan de abandono de pozos petroleros en la Cuenca del Golfo San Jorge.

La intención será llevarlo adelante durante los próximos 4 años y será financiado por la empresa petrolera.

El acuerdo se concretó con la participación del gobernador Claudio Vidal junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y el presidente de Fomicruz S.E, Fernando Baños.

- Publicidad -

YPF además se compromete a la “provisión de equipos como en la ejecución de los trabajos vinculados al cierre de pozos y la remediación ambiental”.

Entre los equipos que se utilizarán se prevé el funcionamiento de “un equipo de workover, tres equipos de pulling, uno de flush by, uno de wireline y dos equipos de cementación, que estarán destinados a ejecutar las tareas en campo”.

También se incluirá la resiembra de las locaciones y las operaciones tendrán certificaciones de tareas de acuerdo con los estándares del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. (Agencia OPI Santa Cruz)