Adorni busca retomar la agenda tras el escándalo del viaje

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Manuel Adorni convocó a una rueda de prensa para mañana a las 11. El Jefe de Gabinete intenta frenar la ola de rumores sobre su salida del Gobierno nacional. El funcionario nacional enfrentó críticas severas tras el viaje de su esposa al evento “Argentina Week“. Ella integró la comitiva oficial y desató un escándalo administrativo en la Casa Rosada.

El ministro coordinador mantendrá reuniones con los ministros durante toda la semana. Busca demostrar que su agenda operativa sigue intacta. Lo cierto es que la polémica por su permanencia en el poder no se detiene. El dato clave es el desgaste que sufre su figura frente a las huestes libertarias.

Pilar Ramírez desmintió su llegada a la jefatura de ministros. La Jefa del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires usó su cuenta de X para negar el desembarco. Calificó las versiones periodísticas como completamente falsas. Otros nombres como Martín Menem y Sandra Pettovello circularon como posibles relevos.

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El Presidente de la Cámara de Diputados y la Ministra de Capital Humano suenan en los pasillos oficiales. Sin embargo la Secretaria General de la Presidencia sostiene al funcionario. Karina Milei apuesta al olvido de la opinión pública para ratificar al ex vocero. El funcionario admite estar golpeado pero mantiene su voluntad de servicio.

Nicolás Márquez rompió el silencio desde el núcleo duro oficialista. El biógrafo de Javier Milei exigió la renuncia inmediata del Jefe de Gabinete. El escritor aseguró que la permanencia de Adorni daña la gestión de La Libertad Avanza. Márquez señaló contradicciones graves en el manejo de la prensa.

El electorado del no-peronismo mantiene una vara ética muy alta. Así lo definió el biógrafo presidencial al analizar el impacto del viaje familiar. Muchos integrantes del oficialismo comparten esta visión en privado. El cuestionamiento apunta a la falta de convicción y seguridad del funcionario en sus explicaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)