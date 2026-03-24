Estela de Carlotto criticó al Gobierno en Plaza de Mayo

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Estela de Carlotto brindó un fuerte discurso en Plaza de Mayo durante el 24 de marzo. El evento marcó el 50 aniversario del inicio de la última dictadura militar argentina. La referente social está a poco tiempo de cumplir sus 100 años de vida.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo habló con el canal C5N sobre el rol del Gobierno. Acusó a la administración actual de vivir en un lugar alejado de la realidad social. La dirigente remarcó que las cifras de la tragedia son superiores a lo que el oficialismo admite.

El mensaje final de la activista se centró en las 30 mil víctimas y el robo de bebés. La tortura sistemática forma parte de la memoria que la dirigente busca preservar intacta. Lo cierto es que la referente reivindicó el sentido común frente a la gestión de turno. (Agencia OPI Santa Cruz)