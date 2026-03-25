Finalizan obras en el Gasoducto Patagónico con recursos propios

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(OPI Chubut) – El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó en el barrio Ceferino Alto de Esquel la habilitación de las primeras conexiones de gas natural tras seis años de restricción operativa en el Sistema Cordillerano-Patagónico. La reactivación del servicio domiciliario para nuevos usuarios es el resultado directo de la finalización de obras de ampliación financiadas por las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, con una inversión que superó los 50.600 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la instalación de tres plantas compresoras en las localidades de Río Senguer y Gobernador Costa para revertir el estado de saturación que el sistema presentaba desde el año 2022 y que impedía el otorgamiento de nuevas factibilidades por parte de la empresa Camuzzi Gas del Sur.

La infraestructura habilitada permitirá la incorporación de 12.000 nuevos usuarios distribuidos en 25 localidades de la región cordillerana. El sistema se abastece desde los puntos de inyección en Collón Curá, provincia de Neuquén, y Cerro Dragón, en Chubut, mediante una red que supera los 1.700 kilómetros de extensión y que actualmente presta servicio a 120.000 beneficiarios. Para alcanzar la capacidad operativa actual, las provincias ejecutaron fondos propios destinados a la interconexión con el Gasoducto General San Martín y la construcción de la Planta Compresora Holdich, intervenciones que permanecieron paralizadas antes del esquema de planificación conjunta iniciado en 2024.

Durante la recorrida por el sector donde 43 familias accedieron al suministro, Torres señaló que esta obra permitió dar respuesta a una demanda histórica de muchas familias que durante años no pudieron acceder al gas, incluso en una región donde las temperaturas invernales hacen que este servicio sea esencial. El mandatario provincial remarcó que la Patagonia fue y sigue siendo el motor energético del país, por lo que no podíamos permitir que hubiera familias atravesando inviernos sin acceso al gas, y subrayó que a partir de un esquema de trabajo conjunto entre provincias, con criterios de responsabilidad y planificación, pudimos concretar una obra que durante mucho tiempo estuvo paralizada.

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La mejora en la presión del sistema garantiza la continuidad del abastecimiento para hogares, hospitales y escuelas de la zona cordillerana de cara al próximo invierno. El cronograma de ejecución incluyó la optimización técnica de las plantas compresoras en territorio chubutense para asegurar un suministro sostenido. El otorgamiento de nuevas factibilidades por parte de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur queda sujeto a la capacidad de transporte recuperada tras la inversión de las administraciones provinciales que asumieron el financiamiento de la traza del gasoducto ante la falta de avances en períodos anteriores. (Agencia OPI Chubut)