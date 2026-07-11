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La ministra de Gobierno, Belén Elmiger sostuvo que el Poder Ejecutivo no definió ninguna retención sobre la coparticipación que se gira a los municipios que adeuden aportes jubilatorios de sus trabajadores a la Caja de Previsión Social.

La funcionaria criticó a diversos intendentes como el jefe comunal de Río Gallegos, Pablo Grasso que afirmó que “no podrán hacer frente a los salarios de los trabajadores por las retenciones” tras un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que rechazó una medida cautelar impulsada por la intendencia capitalina y dejó firme la aplicación del artículo 22 de la ley previsional 1782.

Elmiger calificó como “una absoluta falacia” las versiones que vinculan esa situación con un eventual riesgo para el pago de los haberes.

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“Lo que están haciendo algunos intendentes opositores, haciéndole creer a los trabajadores que por este fallo no van a poder cobrar sus haberes, es una absoluta falacia. Todavía no se tomó ninguna decisión al respecto”, añadió.

Elmiger aseguró que “los aportes previsionales descontados a los empleados municipales forman parte de los recursos destinados a financiar el sistema jubilatorio y corresponden a los propios trabajadores, por lo que no deben confundirse con los fondos utilizados para el pago de salarios”.

Indicó que la Provincia mantiene como objetivo garantizar la sustentabilidad de la Caja de Previsión Social y llamó a “actuar con responsabilidad para evitar generar incertidumbre entre los trabajadores municipales”. (Agencia OPI Santa Cruz)