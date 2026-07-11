- Publicidad -

El acumulado del primer semestre registró una contracción real del 61,8 por ciento que asfixió el presupuesto de los gobernadores.

El gobierno nacional ejecutó un hachazo del 87,7% sobre las transferencias no automáticas enviadas a las jurisdicciones durante junio de 2026. El envío de estos fondos discrecionales totalizó apenas $48.300 millones, un desplome nominal que se profundiza al cruzarlo con la inflación y que desfinancia a las administraciones locales por fuera de la coparticipación establecida por ley.

El análisis técnico elaborado por la consultora Politikon Chaco revela que Santa Cruz integró el lote de distritos castigados con caídas superiores al 90% interanual. Esta asfixia financiera instrumentada por el Poder Ejecutivo Nacional dinamita los presupuestos de las provincias patagónicas que necesitan recursos adicionales para sostener sus compromisos operativos.

- Publicidad -

En el fondo del esquema de reparto mensual quedó confinada Río Negro, jurisdicción que percibió una partida irrisoria de $349 millones. El registro de Chubut exhibió una suba interanual engañosa del 5,8%, apalancada por una base comparativa ínfima que ni siquiera superó la barrera de los $600 millones durante el sexto mes de 2026.

La licuación de los $639.589 millones girados por el Ejecutivo

Durante el primer semestre de 2026, la administración central restringió los desembolsos totales a $639.589 millones. Esta contracción del 61,8% consolida el segundo peor registro desde 2005, operando como una licuación directa sobre el poder de compra de las arcas subnacionales frente a los costos actuales.

El flujo de las transferencias liquidadas en junio de 2026 se concentró en tres áreas focalizadas bajo el estricto control de los ministerios nacionales:

Universalización de la Jornada Extendida : absorbió el 51% de los envíos con $24.460 millones .

: absorbió el de los envíos con . Agua Potable y Saneamiento (AFD) : abarcó el 10% mediante desembolsos por $4.985 millones .

: abarcó el mediante desembolsos por . Cajas Previsionales Provinciales: captaron apenas el 8% con $4.000 millones, agudizando el rojo operativo de los sistemas jubilatorios no transferidos.

En la liquidación final acumulada del semestre, Buenos Aires retuvo el 20,2% de los recursos totales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14,6%. La ejecución del programa Aporte del Tesoro Nacional (ATN) canalizó el 19% de los fondos con un desembolso de $121.000 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)