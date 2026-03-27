La Armada de Colombia destruyó 30 laboratorios de cocaína

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La fuerza naval incautó 5.573 galones de precursores líquidos y 921 kilogramos de sólidos. La incursión militar afectó las finanzas de las disidencias guerrilleras en los departamentos de Nariño y Cauca mediante acciones ofensivas directas.

La Armada de Colombia desmanteló 30 laboratorios clandestinos de pasta base de coca durante una serie de operativos ofensivos en la región del Pacífico sur. La institución naval localizó las infraestructuras en zonas rurales donde grupos armados procesan estupefacientes a gran escala.

En los departamentos de Nariño y Cauca, las tropas ejecutaron la destrucción controlada de los complejos tras asegurar los perímetros de seguridad. De acuerdo con la documentación disponible, las fuerzas militares incautaron 5.573 galones de insumos líquidos y 921 kilogramos de insumos sólidos en el sitio.

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Las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operaban estas instalaciones. La ubicación de los laboratorios abarcó ocho jurisdicciones municipales críticas para el flujo del narcotráfico:

En Nariño : Tumaco , Francisco Pizarro , Mosquera , La Tola , El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé .

: , , , , y . En Cauca: Guapi y Timbiquí.

El golpe representa un perjuicio económico superior a 1.400 millones de pesos colombianos. Esta cifra, equivalente a unos 380.400 dólares, impacta directamente en la capacidad de financiamiento de las estructuras criminales que disputan el control territorial en la frontera suroeste.

La Armada de Colombia indicó que mantendrá las operaciones sostenidas para debilitar las fuentes de ingresos ilícitos. Las patrullas intensifican actualmente la vigilancia en los corredores fluviales para interceptar el transporte de químicos y cargamentos hacia las rutas de exportación marítima. (Agencia OPI Santa Cruz)