Bianco califica de perturbado mental al presidente Milei

- Publicidad -

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó de “perturbado mental” al presidente Javier Milei este domingo 29 de marzo. La mano derecha de Axel Kicillof reaccionó ante las críticas del mandatario nacional contra el gobernador y la ex presidenta Cristina Kirchner por la nacionalización de la petrolera estatal.

La Corte de Apelaciones de Nueva York notificó recientemente la anulación del fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar una suma superior a los USD 16.000 millones. El litigio judicial, que acumula más de una década de proceso, surge tras la expropiación de YPF ejecutada en el año 2012.

Bianco disparó contra el titular del Ejecutivo nacional durante una entrevista concedida a Radio 10. El funcionario provincial cuestionó que el presidente buscara establecer un relato de superioridad técnica en lugar de celebrar el resultado judicial obtenido en los tribunales estadounidenses.

- Publicidad -

El gabinete de Kicillof sostiene que la actual administración nacional no modificó la estrategia legal heredada. Bianco afirmó que el Ejecutivo nacional simplemente mantuvo la línea de defensa establecida desde el inicio del juicio y le reprochó a Milei el intento de obtener una ventaja política con el dictamen.

La Constitución Nacional y las leyes de expropiación vigentes en la República Argentina encuadraron la nacionalización del 51% de las acciones de la empresa. Según el ministro bonaerense, el procedimiento administrativo cumplió estrictamente con la normativa legal de aquel momento.

El sector de hidrocarburos constituye actualmente una de las escasas áreas que muestran índices de crecimiento en la economía argentina. Por esta razón, el funcionario provincial reclamó que el Ejecutivo reconozca la decisión estratégica que tomó Axel Kicillof hace catorce años.

Los fondos beneficiarios del litigio original pierden, con este nuevo revés judicial, la vigencia de la condena millonaria dictada anteriormente. La resolución de la cámara neoyorquina frena el avance de los demandantes en un conflicto que impacta directamente en las reservas y el patrimonio público nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)